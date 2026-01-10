Përfshihet nga flakët trailer me karburant në Rrugën e Kombit, shmanget shpërthimi dhe përhapja e flakëve

Mirditë – Një incident i rrezikshëm u regjistrua gjatë mbrëmjes së djeshme në autostradën Rruga e Kombit, në kilometrin 34, ku një trailer autobot që transportonte karburant u përfshi nga flakët.
Falë ndërhyrjes së shpejtë të forcave të zjarrfikëses së Mirditës, zjarri i përmasave të mëdha u vu nën kontroll në kohë, duke parandaluar pasoja serioze dhe shpërthimin e mundshëm të automjetit, si dhe përhapjen e flakëve në sasinë e madhe të karburantit që po transportohej.
Operacioni i emergjencës u krye me mobilizimin e një strukture të konsiderueshme zjarrfikëse, duke garantuar sigurinë e trafikut dhe banorëve përreth. Autoritetet po vijojnë hetimet për të përcaktuar shkakun e incidentit.
