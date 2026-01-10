Maroku dhe Senegali kalojnë në gjysmëfinalet e Kupës së Afrikës 2025

MAROK – Vendi pritës, Maroku, dhe Senegali janë dy gjysmëfinalistët e parë të edicionit të 35-të të Kupës së Kombeve të Afrikës (CAN 2025), pasi siguruan fitore në çerekfinalet e zhvilluara të premten.
Në Rabat, në stadiumin që do të presë finalen e turneut, Maroku mposhti Kamerunin me rezultatin 2-0, në një përballje mes dy prej pretendentëve kryesorë për titullin. Kameruni, një nga kombëtaret më të suksesshme të kontinentit, mbante avantazh në përballjet direkte, por vendasit hynë të vendosur për të ndryshuar historinë.
Epërsia për Marokun erdhi në minutën e 26-të, kur Brahim Díaz realizoi golin e parë pas një goditjeje nga këndi, duke shënuar golin e tij të pestë në turne. “Luanët e Atlasit” kontrolluan lojën, ndërsa Kameruni tentoi reagimin në pjesën e dytë.
Në minutën e 74-të, pas një goditjeje dënimi, Ismael Saibari shënoi golin e dytë, duke vulosur fitoren 2-0 dhe kualifikimin e Marokut në gjysmëfinale. Tashmë, skuadra pritëse do të përballet me fituesin e ndeshjes Algjeri – Nigeri.
Në ndeshjen tjetër çerekfinale të zhvilluar në Tangier, Senegali triumfoi minimalisht 1-0 ndaj Malit. Golin e vetëm të takimit e shënoi sulmuesi i Evertonit, Iliman Ndiaye, në minutën e 27-të, duke përfituar nga një gabim i portierit malian Djigi Diarra.
Senegali përfitoi gjithashtu nga përjashtimi me karton të kuq i mesfushorit Yves Bissouma në minutat shtesë të pjesës së parë, çka e bëri më të vështirë reagimin e Malit.
“Luanët e Terangës”, kampionë afrikanë në vitin 2021, konfirmuan statusin e favoritit dhe siguruan një vend në gjysmëfinale, ku do të përballen me fituesin e sfidës Egjipt – Bregu i Fildishtë, e cila luhet po ashtu këtë fundjavë.
