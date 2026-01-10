Ndryshon dinamika e aksidentit në Klos. Nuk i dha ndihmë shokut, arrestohet drejtuesi i mjetit që ra në përrua. RENEA dhe polumbarët vijojnë kërkimet

Klos – Policia ka zbardhur dinamikën e aksidentit të rëndë të ndodhur në orët e para të mëngjesit në Klos, në vendin e quajtur “Ura e Halilit”, në fshatin Dars, ku një automjet tip Audi ka dalë nga rruga dhe ka përfunduar në përrua.
Sipas njoftimit zyrtar të Policisë, është arrestuar drejtuesi i mjetit, shtetasi A. L., 24 vjeç, banues në fshatin Fullqet të Klosit. Ai dyshohet se, pas aksidentit, është larguar nga vendngjarja pa njoftuar autoritetet dhe pa i dhënë ndihmë pasagjerit që ndodhej në automjet.
Nga veprimet hetimore rezulton se në mjet ndodhej edhe një pasagjer, shtetasi J. K., 30 vjeç, po nga fshati Fullqet, i cili dyshohet se është marrë nga rrjedha e përroit dhe rezulton ende i humbur.
Ngjarja është raportuar rreth orës 01:30, ndërsa në vendngjarje kanë mbërritur menjëherë shërbimet e Policisë dhe zjarrfikësit. Gjatë veprimeve të kryera, u bë i mundur identifikimi dhe arrestimi i drejtuesit të mjetit.
Sipas Policisë, 24-vjeçari iu nënshtrua testit të alkoolit, nga i cili rezultoi se po drejtonte automjetin në gjendje të dehur.
Ndërkohë, polumbarët e RENEA-s, shërbimet e Policisë dhe zjarrfikësit vijojnë kërkimet intensive përgjatë përroit të fshatit Dars për gjetjen e trupit të 30-vjeçarit.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme ligjore.
