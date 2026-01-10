Virozat tek fëmijët – si t’i menaxhojmë në mënyrën e duhur? Flet mjeku pediatër

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 10-01-2026, 11:14
Mjeku pediatër dr.Albert Lama ndan këshilla praktike për prindërit se si duhet të veprojnë kur shfaqen simptomat tek të vegjëlit dhe kur është e nevojshme të paraqiten në urgjencën spitalore.
Ndiqni videon:
