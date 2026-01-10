Mbappé synon me çdo kusht finalen e Superkupës, ‘fluturon’ drejt Arabisë Saudite

Riad, 10 janar 2026
Më 11 janar, në Arabinë Saudite, “El Clasico” do të vendosë fituesin e Superkupës së Spanjës, me Real Madrid dhe Barcelona që përballen në finalen e madhe. Vëmendja është përqendruar te Kylian Mbappé, i cili po bën gjithçka për të qenë i gatshëm për këtë përballje prestigjioze.
Sulmuesi francez ka udhëtuar drejt Arabisë Saudite një ditë më parë me avion privat, në një fluturim që zgjati rreth gjashtë orë. Me Mbappén në avion ishte edhe fizioterapisti i tij i besuar, çka tregon seriozitetin maksimal të rikuperimit dhe dëshirën për të qenë në dispozicion të trajnerit.
Mbappé ndihet mirë dhe është bashkuar menjëherë me grupin e Real Madridit. Megjithatë, vendimi përfundimtar për aktivizimin e tij do të merret pas seancës stërvitore të së hënës, e cila do të jetë përcaktuese për gjendjen fizike të yllit francez dhe mundësinë e aktivizimit në finalen ndaj Barcelonës.
