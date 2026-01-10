Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Mbappé synon me çdo kusht finalen e Superkupës, ‘fluturon’ drejt Arabisë Saudite
Transmetuar më 10-01-2026, 08:59

Riad, 10 janar 2026

Më 11 janar, në Arabinë Saudite, “El Clasico” do të vendosë fituesin e Superkupës së Spanjës, me Real Madrid dhe Barcelona që përballen në finalen e madhe. Vëmendja është përqendruar te Kylian Mbappé, i cili po bën gjithçka për të qenë i gatshëm për këtë përballje prestigjioze.

Sulmuesi francez ka udhëtuar drejt Arabisë Saudite një ditë më parë me avion privat, në një fluturim që zgjati rreth gjashtë orë. Me Mbappén në avion ishte edhe fizioterapisti i tij i besuar, çka tregon seriozitetin maksimal të rikuperimit dhe dëshirën për të qenë në dispozicion të trajnerit.

Mbappé ndihet mirë dhe është bashkuar menjëherë me grupin e Real Madridit. Megjithatë, vendimi përfundimtar për aktivizimin e tij do të merret pas seancës stërvitore të së hënës, e cila do të jetë përcaktuese për gjendjen fizike të yllit francez dhe mundësinë e aktivizimit në finalen ndaj Barcelonës.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...