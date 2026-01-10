Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Automjet bie në përrua në Klos, dyshime për 2–3 persona në mjet
Transmetuar më 10-01-2026, 08:31

Foto arkivë Një ngjarje e rëndë është regjistruar rreth orës 01:00 të natës në Klos, ku një automjet ka rënë në rrjedhën e një përroi. Ende nuk ka informacion zyrtar mbi numrin e personave që ndodheshin në mjet në momentin e aksidentit.

Sipas të dhënave paraprake, dyshohet se në automjet udhëtonin 2 deri në 3 persona. Në vendngjarje ndodhen forcat e Policisë, si dhe banorë të zonës, të cilët po ndihmojnë në kërkime.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

