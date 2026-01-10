Tërmet me magnitudë 5.1 në Kalabri

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 10-01-2026, 08:05
Një tërmet i fortë me magnitudë 5.1 ballë u regjistrua në brigjet e Kalabrisë në orën 5:53 të mëngjesit.
Lëkundjet sizmike u ndjenë në Reggio Calabria, Messina dhe zona të tjera të Siçilisë dhe Kalabrisë, shkruan La Republicca.
Epiqendra, sipas faqes së internetit të Institutit Kombëtar të Gjeofizikës dhe Vullkanologjisë, ishte pranë bregdetit Jon në një thellësi prej 65 kilometrash.
