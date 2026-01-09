Trump paralajmëron: “Do ta marrim Grenlandën me çdo mënyrë”

9 Janar 2026
WASHINGTON – Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka rikthyer vëmendjen ndaj Grenlandës, duke e përshkruar ishullin si një çështje kyçe strategjike për sigurinë kombëtare të SHBA-së. I pyetur mbi mundësinë e blerjes së territorit nga Danimarka, Trump tha se “nuk po flas për para akoma, por mund të flas për këtë”.
Presidenti amerikan theksoi se SHBA-ja ka nevojë të veprojë për Grenlandën për të parandaluar ndikimin e mundshëm të Rusisë dhe Kinës në rajonin e Arktikut. “Tani për tani, ne do të bëjmë diçka për Grenlandën, qoftë edhe nëse ata nuk e duan. Nëse nuk e bëjmë ne, Rusia ose Kina do ta marrin, dhe ne nuk do të kemi Rusinë apo Kinën si fqinj. Unë do të doja të bëja një marrëveshje në mënyrë të lehtë. Por nëse nuk e bëjmë kështu, do ta bëjmë në mënyrë të vështirë”, deklaroi Trump.
Ndërkohë, autoritetet daneze kanë theksuar qartë se Grenlanda nuk është për shitje dhe se do ta mbrojnë ishullin me çdo çmim. Analistët e sigurisë e shohin interesin e SHBA-së në Grenlandë si një lëvizje strategjike për të kundërshtuar ndikimin rus dhe kinez në Arktik, duke e konsideruar ishullin si një pikë kyçe për kontrollin e rrugëve detare dhe burimeve natyrore në rajon.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd