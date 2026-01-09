Macron ndryshon datën e Samitit të G7 për ditëlindjen e 80-të të Trump

9 Janar 2026
PARIS – Samiti i ardhshëm i G7, që pritej të mbahej më 14-16 qershor, do të zhvillohet më 15-17 qershor, pas një ndryshimi të bërë nga Franca për të marrë parasysh axhendën e presidentit amerikan Donald Trump. Vendimi ka ardhur ndërsa Trump planifikon një ngjarje personale – një ndeshje arti marciale të përziera në Shtëpinë e Bardhë – më 14 qershor, në ditëlindjen e tij të 80-të.
Ky shtyrje e samitit u konfirmua pas raportimeve të mediave, përfshirë Politico, dhe zyrtarët francezë theksuan se ndryshimi është rezultat i konsultimeve të të gjitha vendeve pjesëmarrëse: Shtetet e Bashkuara, Japonia, Kanadaja, Franca, Italia, Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar.
“Si udhëheqës i botës së lirë, partnerët tanë e konsideruan të nevojshme që Presidenti Trump të merrte pjesë në samitin e G7. Ata me mirësjellje ndryshuan datat për t’iu përshtatur axhendës së presidentit amerikan. Data e samitit është rezultat i konsultimeve me të gjithë partnerët tanë të G7”, deklaroi një zyrtar i lartë i Shtëpisë së Bardhë.
Samitet e G7 organizohen çdo vit nga njëri prej shteteve pjesëmarrëse, ku zhvillohen takime ministrore dhe seanca të krerëve të shteteve dhe qeverive. Ky model u sfidua vitet e fundit nga rikthimi i Trump në pushtet, i cili ka ndikuar në dinamikën e aleancave tradicionale të Shteteve të Bashkuara dhe vendimmarrjes kolektive të Grupit të Shtatë.
