Po mbronin një ton hashash me pushkë e kallashnikov, arrestohen dy shqiptarë në Spanjë

Policia e Spanjës ka arrestuar dy shqiptarë në Cádiz, të cilët i kapën duke mbrojtur një depo prej një ton hashash me armë lufte. Sipas burimeve të hetimit, dy shqiptarët mbanin pushkë të njohura automatike sulmuese të tipit kallashnikov (AK-47) dhe ishin në një shtëpi në zonën Pelayo, në Algeciras.
“El Espanol” shkruan se droga kishte mbërritur në Cádiz përmes plazheve të Algeciras dhe Tarifa, ku narko-anijet do të kishin mbërritur me ngarkesën e hashashit që mbanin shqiptarët e arrestuar.
Veprimi i policisë është rezultat i një hetimi të mëparshëm që bëri të mundur gjetjen e një prone të përdorur nga organizata kriminale si “çerdhe”, një term i përdorur në zhargonin policor për t’iu referuar vendeve që synojnë të fshehin dhe ruajnë sasi të mëdha droge.
Gjatë ndërhyrjes, agjentët arrestuan dy persona me origjinë shqiptare, përgjegjës për ruajtjen e cache-it, të cilët kishin tre pushkë kallashnikov me municion, në gjendje perfekte pune dhe me kapacitet të menjëhershëm për të hapur zjarr.
Të arrestuarit u vunë në dispozicion të Gjykatës së Gardës së Algeciras mëngjesin e 9 dhjetorit dhe u dekretua burgosja e tyre. Përdorimi i këtij lloji të armëve nga organizatat e trafikut të drogës është “veçanërisht serioz” në Campo de Gibraltar, një zonë “veçanërisht e ndjeshme” për shkak të natyrës së saj strategjike brenda rrugëve të trafikut të drogës.
Muajt e fundit, policia ka parë një rritje të dhunës dhe përdorimit të armëve të zjarrit nga këto rrjete kriminale për të mbrojtur depo të mëdha hashash dhe kokainë, si nga veprimet e policisë ashtu edhe nga bandat e mundshme rivale.
Për policinë vendase, ky veprim është një goditje e madhe për organizatat kriminale që veprojnë në zonë dhe riafirmon angazhimin e vendosur të këtij Korpusi në luftën kundër krimit të organizuar në Campo de Gibraltar.
