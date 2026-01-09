Krim familjar në Kretë: Babai dyshohet të ketë abuzuar me dy vajzat, njëra lind fëmijë

9 Janar 2026
Kretë – Një ngjarje e rëndë ka tronditur komunitetin e Messarës, ku dy vajza me probleme mendore, 14 dhe 22 vjeç, dyshohet se janë abuzuar seksualisht nga babai i tyre. Rasti u bë i njohur pas kallëzimit të bërë nga vëllai 23-vjeçar i vajzave, i cili mori kujdestarinë e tyre me urdhër të prokurorit.
Sipas kallëzimit, vajza 22-vjeçare ka lindur një fëmijë nga babai i saj. Vëllai i të dyjave ka deklaruar se aktet dyshohet të jenë kryer me kërcënime dhe shantazhe, ndërsa pretendon se nëna e vajzave kishte dijeni për ngjarjet.
Autoritetet po hetojnë për përdhunim të përsëritur, dhunë fizike dhe kërcënime nga babai, ndërsa nëna përballet me akuza për dhunë ndaj fëmijëve. Avokati i çiftit mohon akuzat, duke deklaruar se ekzistojnë prova që vërtetojnë pafajësinë e klientëve të tij.
Ndërkohë, fëmija i lindur nga përdhunimi ndodhet në mbikëqyrje të Shërbimeve Sociale, ndërsa autoritetet vazhdojnë hetimet për të sqaruar të gjitha rrethanat e rastit. Vëllai i vajzave ka theksuar se motrat ndihen të sigurta nën kujdesin e tij dhe shpreh shqetësim se mund të ketë përpjekje për t’i rikthyer ato në mjedisin familjar.
Rasti ka ngjallur shqetësim të madh në komunitet dhe ka nxitur reagime për mbrojtjen e të miturve dhe zbatimin e ligjit në situata të ngjashme të krimeve familjare.
