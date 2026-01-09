‘Mbulon vajzat me para’! The Telegraph për Dorian Pukën: Bën jetë luksoze, kërkon azil

Londër – Emri i shqiptarit Dorian Puka vazhdon të trondisë mediat britanike, ndërsa stili i tij i jetesës luksoze dhe sfidues në rrjetet sociale e ka kthyer në një personazh të diskutueshëm në Mbretërinë e Bashkuar. “The Telegraph” e cilëson si “kriminel” dhe thekson se ai duket të tallet me autoritetet britanike, të cilat nuk kanë mundur ta ekstradojnë sërish në Shqipëri për shkak të një procedure të hapur azili.
31-vjeçari nga Lezha është i njohur për historinë e tij kriminale në Britani, ku është dënuar dy herë për grabitje shtëpish dhe është deportuar dy herë, por është rikthyer ilegalisht, duke vazhduar aktivitetet e tij jashtë ligjit. Sipas mediave angleze, Puka vazhdon të publikojë video dhe foto që dokumentojnë një jetë luksoze, duke përfshirë makina si Lamborghini, Porsche, Mercedes AMG, Bentley Bentayga dhe Jaguar XF, si dhe orë Rolex të shtrenjta.
Në videon më të fundit të postuar në Instagram, Puka shfaqet duke shëtitur me makinë luksoze, duke shijuar muzikë shqiptare, ndërsa më parë kishte publikuar imazhe nga klubet e natës në Mayfair, ku i mbulonte vajzat me kartëmonedha dhe shijonte shampanjë të shtrenjtë. Aktivitetet e tij kanë shkaktuar reagime të forta nga autoritetet britanike, të cilat e konsiderojnë situatën si të papranueshme për qytetarët që respektojnë ligjin.
Ministria e Brendshme e Mbretërisë së Bashkuar ka deklaruar se nuk mund ta largojë Pukën për shkak të procesit të hapur të azilit, por ka paralajmëruar se ligji do të zbatohet ndaj kriminelëve të huaj. Një zyrtar i imigracionit tha për mediat britanike: “Është e turpshme të shohësh një kriminel të dënuar të jetojë kështu në Londër, ndërsa qytetarët punojnë për një jetë të ndershme. Të shohësh qindra paund të hedhura në ajër është e neveritshme.”
Historia e Pukës nis që në vitin 2016, kur u burgos për nëntë muaj dhe u deportua për përpjekje të paligjshme për të hyrë në një pronë. Megjithatë, ai arriti të shmangte kontrollet kufitare dhe rikthehej ilegalisht në Britani, duke kryer vjedhje dhe sfiduar autoritetet për një vit të tërë. Në vitin 2020 u deportua sërish, por më pas filloi një seri udhëtimesh ndërkombëtare, duke kaluar në Gjermani, Belgjikë dhe Holandë, deri në kthimin e fundit në Mbretërinë e Bashkuar.
Puka ka përdorur rrjetet sociale edhe për të sfiduar politikëbërës britanikë, duke i publikuar imazhe dhe video Nigel Farage, ndërsa stilin e tij luksoz e ka promovuar me çdo rast. Ai gjithashtu ka treguar një apartament luksoz me vlerë 250,000 paund në Hounslow dhe automjete luksoze të ndryshme që shkojnë deri në qindra mijëra paund secila.
Raporti i medias britanike nënvizon se stili i jetesës së Pukës, përfshirë udhëtimet, veturat luksoze, orët e shtrenjta dhe klubet ekskluzive, është në kontrast të plotë me statusin e tij ligjor si kriminel dhe person që kërkon azil. Autoritetet paralajmërojnë se situata nuk do të jetë e përjetshme dhe se reforma e ligjeve të azilit dhe drejtimit të deportimeve synon të rrisë kontrollin mbi kriminelët e huaj dhe të paligjshëm.
