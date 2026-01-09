Gjendet i pajetë me rroba pune një 60-vjeçar në Elbasan. Emri

Tiranë, 9 janar 2026 – Një ngjarje e rëndë ka tronditur banorët e lagjes “Brigada 17 Sulmuese”, ku mbrëmjen e sotme është gjetur i pajetë një shtetas, i identifikuar nga burime jozyrtare si Vasil Gashi, rreth 60 vjeç.
Policia dhe shërbimet e emergjencës kanë mbërritur menjëherë në vendngjarje për të nisur hetimet. Viktima është gjetur me uniformë pune, ndërsa shkaqet e vdekjes mbeten ende të paqarta. Prokurori pritet të urdhërojë ekspertizën mjeko-ligjore për të përcaktuar rrethanat e ngjarjes dhe shkakun e vdekjes.
Banorët e zonës shprehin shqetësim dhe tronditje për ngjarjen, ndërsa forcat e rendit vazhdojnë sigurimin e vendit dhe marrjen e provave të nevojshme.
Autoritetet ende nuk kanë dhënë një deklaratë zyrtare, ndërsa hetimet vazhdojnë dhe priten informacione më të detajuara në orët në vijim.
