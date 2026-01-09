I shkuan në shtëpi dhe e qëlluan, Prokuroria ngre aktakuzë ndaj gjashtë të dyshuarve të vrasjes së policit në Kaçanik

Kaçanik, 9 janar 2026 – Një vit pas ngjarjes që tronditi qytetin e Kaçanikut, Prokuroria Themelore në Ferizaj ka ngritur aktakuzë ndaj gjashtë personave të dyshuar për vrasjen e rreshterit të Policisë së Kosovës, Muhamed Lika, më 1 prill 2025.
Të pandehurit me inicialet H.B., R.M., V.Ç., E.L., Sh.K. dhe D.G. akuzohen për “vrasje të rëndë” në bashkëkryerje dhe me përgatitje paraprake, duke përfshirë edhe bashkëpunimin me një të mitur, sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës.
Sipas aktakuzës, rreth orës 23:00, autorët kanë qëlluar me armë zjarri drejt Likas pranë banesës së tij, duke i shkaktuar plagë fatale. Hetimet kanë identifikuar dhe lidhur secilin të dyshuar me ngjarjen, ndërsa autorët u larguan nga vendi i krimit pas ekzekutimit.
Prokuroria ka kërkuar që ndaj të pandehurve të vazhdohet masa e paraburgimit deri në përfundim të procesit gjyqësor, për të siguruar rrjedhën e drejtë të hetimeve dhe shmangien e rrezikut të arratisjes apo pengimit të procedurave.
Ngjarja ka shkaktuar shqetësim të madh në komunitet dhe brenda Policisë së Kosovës, duke nxitur një hetim të gjerë për zbardhjen e motiveve dhe rrethanave. Ngritja e aktakuzës konsiderohet një hap vendimtar drejt përgjegjësisë penale për këtë krim të rëndë.
