Skandal! Ilaçi i ndaluar nga BE shitet lirshëm në Shqipëri

Tiranë, 9 janar 2026
Një rast që ka ngjallur reagime të forta në opinionin publik ka vënë në qendër të debatit funksionimin e sistemit rregullator të barnave në Shqipëri. Bëhet fjalë për një medikament anti-tumoral, të cilit i është hapur rruga për regjistrim dhe tregtim në vend, pavarësisht se më herët është ndaluar ose pezulluar nga disa autoritete rregullatore të Bashkimit Europian për arsye sigurie.
Alarmet për këtë ilaç janë ngritur që në vitin 2024, kur autoritetet europiane konstatuan parregullsi serioze në të dhënat klinike që mbështesnin sigurinë dhe efektivitetin e tij. Si pasojë, në disa vende të BE-së u morën vendime për pezullimin ose refuzimin e regjistrimit, në funksion të mbrojtjes së shëndetit publik.
Në Shqipëri, megjithatë, procesi ka ndjekur një rrugë tjetër. Gjatë fazave fillestare të vlerësimit janë konstatuar probleme edhe në analizat laboratorike të disa serive të produktit, çka zakonisht do të çonte në ndërprerjen e procedurës. Pavarësisht kësaj, autoriteti përgjegjës ka lejuar përsëritjen e analizave dhe më pas riaktivizimin e aplikimit, duke argumentuar se metodologjia e testimit ishte e ndërlikuar dhe kërkonte sqarime shtesë.
Situata është bërë edhe më e ndjeshme për shkak të një trajtimi të ndryshëm administrativ ndaj aplikimeve për të njëjtin medikament nga kompani të ndryshme. Ndërsa një aplikim është refuzuar, një tjetër ka vijuar procesin deri në autorizim, duke ngritur dyshime për standarde të dyfishta dhe mungesë barazie para ligjit.
Paqartësitë janë thelluar më tej nga deklarime kontradiktore mbi statusin e autorizimit për tregtim, duke vënë në diskutim transparencën institucionale dhe besueshmërinë e informacionit zyrtar. Në një kontekst ku Shqipëria synon afrimin me Bashkimin Europian, rasti ka hapur një debat më të gjerë mbi nevojën për kontrolle më të forta, procedura të qarta dhe vendimmarrje të bazuar strikt në sigurinë e pacientëve.
Çështja mbetet e hapur dhe kërkon përgjigje të qarta mbi kriteret teknike dhe ligjore të ndjekura, në mënyrë që interesi publik dhe shëndeti i qytetarëve të mbeten prioritet absolut.
