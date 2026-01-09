Çfarë ndodhi sot mes Selin dhe Mirit?

Miri dhe Selin kanë patur një bisedë të gjatë me njëri-tjetrin brenda shtëpisë së “Big Brother VIP 5”. Banorja duket se nuk është e bindur në sinqeritetin e këngëtarit, pas disa fjalëve që i kanë thënë Juxhini, Angelo dhe Kristi.
Për këtë arsye, Miri i tha asaj që herë tjetër të shkojë tek ai dhe ta pyesë për çdo gjë që ka lidhje me të.
Selin nga ana tjetër i tha se ende nuk është e bindur 100 për qind në shpjegimin e tij. Miri shton më pas se kur të sqarohet me veten e saj, të shkojë t’i thotë kishte apo jo të drejtë.
Pjesë nga biseda:
Miri: Sa herë të flasin për ty, hajde tek unë dhe më bëj pyetjen.
Selin: Patjetër
Miri: Ato që them unë për ty, është e kundërta
Selin: Mos u mërzit ti kur të vij unë e të pyes
Miri: Unë nuk mërzitem kur vjen ti dhe pyet, unë mezi pres të vish që të më pyesësh
Selin: Po super pra
Miri: Kurse unë mërzitem kur vijnë ata të dy atje dhe bëjnë këtë gjë
Selin: Edhe unë të kam thënë që shpjegimin tënd nuk e besov 100%. Kur të bindem me veten time do vij
Miri: Ok
Selin: Kjo nuk do të thotë se jam me çunat, kjo është se ashtu e ndjej unë
Miri: Ok, nuk të kam bërë presion, ti ke mendimin tënd. Kur të sqarohet situata hajde më thuaj ‘po, të besoj’ ose ‘jo, nuk të besoj’. Po ata të dy të më fusin mua në mes edhe të krijojnë situata aq të forta dhe unë të jem aty, po se bëj kurrë, atje me 15 veta, ça 15 veta me 19 veta.
