‘Do hapim zjarr menjëherë, qofshin këta edhe amerikanët’! Danimarka do zbatojë doktrinën ushtarake për Groenlandën
Transmetuar më 09-01-2026, 19:58

Kopenhagë, 9 janar 2026

Danimarka ka konfirmuar se një doktrinë ushtarake e miratuar që në vitin 1952 vijon të mbetet në fuqi edhe sot, duke parashikuar reagim të menjëhershëm me armë nga trupat daneze në rast të një pushtimi të huaj të territorit të saj, përfshirë Groenlandën. Sipas këtij rregulli, ushtarët në terren kanë detyrimin ligjor të hapin zjarr pa pritur urdhra nga zinxhiri i lartë komandues.

Autoritetet daneze sqarojnë se kjo doktrinë zbatohet ekskluzivisht në skenarë pushtimi ushtarak dhe nuk lidhet me incidente diplomatike apo prani të zakonshme të forcave aleate. Parimi është i qartë: mbrojtja e territorit ka përparësi absolute dhe reagimi duhet të jetë i menjëhershëm, përpara çdo verifikimi apo komunikimi të mëtejshëm.

Rikthimi i vëmendjes mbi këtë rregull ndodh në një moment kur Groenlanda po shndërrohet gjithnjë e më shumë në një pikë kyçe të rivalitetit gjeopolitik në Arktik. Pozicioni strategjik, burimet natyrore dhe interesat në rritje të fuqive të mëdha e kanë vendosur ishullin në qendër të vëmendjes ndërkombëtare.

Megjithëse Danimarka dhe Shtetet e Bashkuara janë aleate brenda NATO-s, doktrina nuk parashikon përjashtime për asnjë shtet, nëse një ndërhyrje ushtarake ndodh pa pëlqimin zyrtar të Kopenhagenit. Në një skenar të tillë, statusi i aleatit nuk ndryshon detyrimin ligjor të trupave daneze për të reaguar me forcë.

Doktrina është trashëgimi e periudhës së Luftës së Ftohtë, kur rreziku i sulmeve të papritura kërkonte vendimmarrje të decentralizuar dhe reagim të shpejtë në terren. Fakti që ajo mbetet ende aktive tregon se Danimarka vazhdon ta konsiderojë sovranitetin territorial si një vijë të panegociueshme.

Autoritetet theksojnë se ky mekanizëm është projektuar për skenarë ekstremë dhe se politika zyrtare e vendit mbetet bashkëpunimi dhe koordinimi i ngushtë me aleatët. Megjithatë, mesazhi mbetet i prerë: në rast pushtimi ushtarak, mbrojtja e territorit do të paraprijë çdo procesi diplomatik.

