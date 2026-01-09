Nga 1 janari, djemtë 13-vjeçarë në Shqipëri do vaksionohen kundër kancerit të qafës së mitrës

Tiranë, 9 janar 2026
Duke nisur nga 1 janari i këtij viti, kalendari kombëtar i vaksinimit ka pësuar ndryshime të rëndësishme, duke përfshirë edhe djemtë 13-vjeçarë në vaksinimin e detyrueshëm kundër virusit Human Papilloma (HPV). Deri më tani, kjo vaksinë aplikohej vetëm tek vajzat, si masë parandaluese ndaj kancerit të qafës së mitrës.
Sipas Institutit të Shëndetit Publik, përfshirja e djemve në këtë program konsiderohet një hap i rëndësishëm në luftën kundër përhapjes së virusit, pasi ata mund të jenë bartës dhe transmetues të HPV-së. Vaksinimi në këtë moshë rrit ndjeshëm efektivitetin e mbrojtjes dhe kontribuon në uljen afatgjatë të rasteve të sëmundjeve të lidhura me këtë virus.
Të dhënat zyrtare të INSTAT tregojnë se gjatë vitit 2026 janë 18.661 djem që mbushin moshën 13 vjeç dhe që tashmë përfshihen në skemën e detyrueshme të vaksinimit. Ndërkohë, gjatë viteve të fundit janë vaksinuar rreth 46 mijë vajza në rang kombëtar.
Autoritetet shëndetësore theksojnë se zgjerimi i vaksinimit synon jo vetëm mbrojtjen individuale, por edhe forcimin e imunitetit në popullatë, duke ulur qarkullimin e virusit dhe rrezikun e sëmundjeve të lidhura me të në të ardhmen.
