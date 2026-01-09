Tre shenja lënë pas ditët e vështira duke nisur nga sot, e premte 9 janar. Ja çfarë pritet nga nesër

Me Venusin përballë Jupiterit, fillon një fazë më realiste mendimi dhe ndryshime pozitive marrin formë
Më në fund, tre shenja të horoskopit lënë pas ditët e vështira duke nisur nga sot, e premte 9 janar. Pozicioni i Venusit përballë Jupiterit i ndihmon këto shenja të zvogëlojnë hendekun mes shpresave dhe realitetit, duke i shtyrë të mendojnë më kthjellët dhe të ndërmarrin ndryshime pozitive në jetën e tyre. Kjo periudhë sjell çlirim nga iluzionet dhe vetë-mashtrimet, duke hapur rrugën për vendime më të shëndetshme.
Dashi
Nuk mund t’i injoroni më apo t’i mohoni realizimet që sjell kjo ditë. Kuptoni se keni investuar tepër shumë kohë, energji dhe ndjenja në një marrëdhënie që ju ka kthyer shumë pak. Venusi përballë Jupiterit ju bën të shihni qartë mungesën e mirënjohjes nga ana e personit për të cilin keni dhënë gjithçka. Kjo mund të jetë fillimisht tronditëse, por në planin afatgjatë do t’ju çlirojë.
Tashmë nuk hezitoni të merrni vendime të rëndësishme. Nuk keni më nevojë t’i provoni asgjë askujt. E njihni vlerën tuaj dhe e dini se keni bërë gjithçka që ishte e mundur. Ka ardhur momenti të ecni përpara dhe të hapni një kapitull të ri në jetën tuaj.
Gaforrja
Nëse kohët e fundit ndiheni të rraskapitur emocionalisht, kjo lidhet me një lidhje ku jeni kapur fort pas një personi, edhe pse marrëdhënia nuk funksionon më. Është në dorën tuaj të pranoni realitetin dhe të kërkoni qetësinë tuaj të brendshme.
Tani kuptoni se edhe dashuria më e madhe nuk vjen me garanci. Lind nevoja për një rinovim të thellë emocional dhe për një ekuilibër të ri. Ajo që sot mund ta përjetoni si humbje, në të vërtetë është rruga juaj drejt lirisë dhe çlirimit nga një barrë e rëndë.
Luani
Sot bëhet e qartë se po jepni më shumë sesa merrni, si në marrëdhëniet profesionale ashtu edhe në ato personale. Me Venusin përballë Jupiterit, kjo pabarazi nuk mund të anashkalohet më. Kuptoni se diçka duhet të ndryshojë.
Kompromiset kanë një kufi dhe, përtej tij, filloni të humbni veten. Duke nisur nga sot, vetëbesimi juaj rritet ndjeshëm. Vendosni në plan të parë respektin për veten dhe filloni të investoni më shumë te nevojat dhe dëshirat tuaja personale. Ky është momenti për të rimarrë kontrollin dhe për të ndërtuar marrëdhënie më të balancuara. /noa.al marrë nga Marie Claire
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd