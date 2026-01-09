Banorët e Durrësit në protestë pas përmbytjeve: Akuza për intimidim dhe kërcënime

Banorë të zonave të prekura nga përmbytjet në Durrës kanë dalë në protestë, duke akuzuar institucionet për presion dhe tentativa intimidimi ndaj qytetarëve që kanë ngritur zërin për dëmet e shkaktuara. Sipas protestuesve, disa prej tyre janë kërcënuar se nuk do të përfitojnë dëmshpërblim nëse vijojnë ankesat publike.
Qytetarët deklarojnë se persona të identifikuar si përfaqësues të autoriteteve lokale kanë ushtruar presion verbal ndaj banorëve, duke u kërkuar të mos protestojnë dhe të mos flasin për përgjegjësitë institucionale lidhur me situatën e krijuar pas reshjeve intensive.
“Të na përmbytë shtëpitë uji dhe pastaj të na kërcënojnë që të heshtim”, u shpreh një prej protestuesve, duke theksuar se dëmet materiale janë të konsiderueshme dhe se deri tani nuk ka asnjë garanci konkrete për kompensim.
Gjatë protestës janë shënuar edhe tensione, ndërsa policia ka shoqëruar disa persona për sqarime, pa u raportuar për incidente të rënda. Autoritetet nuk kanë reaguar ende zyrtarisht ndaj akuzave për intimidim dhe kërcënime.
Banorët kërkojnë transparencë, verifikim të menjëhershëm të dëmeve dhe garanci se dëmshpërblimi nuk do të përdoret si mjet presioni politik apo administrativ. Ata paralajmërojnë se protestat do të vijojnë nëse kërkesat e tyre nuk merren parasysh.
