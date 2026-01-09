Ndjekje e çmendur në Itali – pse 2 shqiptarët i ikën Policisë dhe çfarë u zbulua

Skena si në film në Lunigiana: slalom i rrezikshëm në autostradën A15 dhe arratisje nëpër ara. Arratisja e “piratit të rrugës” përfundon përplasur në një portë.
Mund të ishte kthyer në një tragjedi, por u shmang falë ndërhyrjes së menjëhershme të efektivëve të Policisë së Shtetit. Një e diel frike në rrugët e Lunigiana-s u neutralizua falë gjakftohtësisë dhe bashkëpunimit perfekt mes Policisë Rrugore dhe Karabinierëve të Pontremolit.
Gjithçka nisi rreth orës 11:30 të së dielës, më 21 dhjetor, në autostradën A15. Një BMW e fuqishme ngjyrë gri me targa zvicerane përhap panik mes drejtuesve të mjeteve: parakalime të çmendura në zona kantieri, hyrje në korsi të kundërt, përplasje ballore të shmangura për pak. Një “predhë e çmendur” që del nga dalja e Pontremolit dhe zhduket pa gjurmë.
Por kërkimi kishte nisur tashmë. Forcat e rendit kontrollojnë territorin centimetër pas centimetri, me frikën se drejtimi i rrezikshëm mund të ishte pasojë e konsumit të alkoolit, drogës ose arratisje pas një krimi.
Kthesa vendimtare vjen në Groppoli. Një patrullë “civile” e Policisë Rrugore identifikon automjetin. Duket se gjithçka ka mbaruar: drejtuesi ndalon dhe bën sikur dorëzohet. Por është vetëm një mashtrim. Pas pak sekondash, motori i BMW-së gjëmon dhe makina niset sërish me shpejtësi të madhe.
Nis një ndjekje e fortë, ku bashkohet edhe makina e Karabinierëve për të mbyllur çdo rrugë arratisjeje. Fundi vjen në zonën Pianturcano: shpejtësia tradhton të arratisurin, makina humbet kontrollin dhe përplaset me forcë, duke shkatërruar hyrjen e një toke bujqësore.
Nuk ka kohë për hezitim. Policia dhe karabinierët ndërhyjnë menjëherë, bllokojnë automjetin që nxirrte tym dhe ndalojnë dy personat brenda – shtetas shqiptarë – të gatshëm për t’u arratisur nëpër ara.
Në bagazh gjendet arsyeja e mundshme e kësaj nxitimi ekstrem: një komplet mjetesh për thyerje dhe vjedhje. Për drejtuesin e mjetit, i cili ndodhej në gjendje të rëndë agjitacioni, u hapën dyert e burgut të Massa-s: arresti u konfirmua për rezistencë ndaj forcave të rendit dhe drejtim mjeti në mënyrë të rrezikshme.
Një përgjigje e fortë e institucioneve ndaj atyre që mendojnë se mund t’i kthejnë rrugët publike në pista ilegale. /noa.al me të dhëna nga Polizia di Stato
