‘Shmangni daljet e panevojshme’! Bashkia Durrës ngre alarmin për përkeqësim të motit

Durrës, 9 janar 2026
Bashkia e Durrësit ka ngritur alarmin për përkeqësim të kushteve atmosferike, duke paralajmëruar se qyteti bregdetar do të përballet me erëra të forta gjatë orëve në vijim dhe deri në mëngjesin e së shtunës.
Sipas njoftimit zyrtar të shpërndarë nga autoritetet vendore, bazuar në parashikimet meteorologjike, nga ora 16:00 e ditës së sotme, era nga drejtimi jugor pritet të intensifikohet, duke arritur shpejtësi deri në 25 metra për sekondë.
Për shkak të rrezikut që mund të sjellë kjo situatë, Bashkia u bën thirrje qytetarëve të shmangin lëvizjet e panevojshme, të tregojnë kujdes maksimal dhe të ndjekin në mënyrë të vazhdueshme njoftimet zyrtare për sigurinë e tyre dhe të familjarëve.
Autoritetet theksojnë se strukturat bashkiake do të jenë në gatishmëri të plotë, për të përballuar çdo problematikë që mund të paraqitet si pasojë e kushteve të motit.
Situata pritet të zgjasë deri në orët e para të mëngjesit të së shtunës.
