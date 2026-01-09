Fundviti 2025 më i shtrenjtë se vitet e kaluara: Rriten qiratë, energjia dhe çmimet e ushqimeve

Tiranë, 9 janar 2026
Fundviti 2025 rezultoi më i kushtueshëm për familjet shqiptare krahasuar me vitet e mëparshme, si pasojë e rritjes së çmimeve në disa nga zërat kryesorë të shpenzimeve. Sipas të dhënave të publikuara nga Instituti i Statistikave (INSTAT), inflacioni në muajin dhjetor arriti në 2.3%, nga 2.1% në të njëjtën periudhë të një viti më parë.
Rritja e konsumit gjatë festave ka ndikuar në shtrenjtimin e mallrave dhe shërbimeve, por INSTAT thekson se ndikimi kryesor në inflacionin e dhjetorit 2025 ka ardhur nga qiratë, uji dhe lëndët djegëse, të cilat kanë kontribuar me 0.96% në inflacionin total. Pas tyre renditen ushqimet me një ndikim prej 0.56%, mobiliet dhe pajisjet shtëpiake me 0.16%, si dhe hotelet, baret dhe restorantet me 0.15%.
Në krahasim me dhjetorin e vitit 2024, rritja më e ndjeshme e çmimeve në shportën ushqimore është regjistruar te produktet e bulmetit, mishi dhe prodhimet e detit, ndërsa rritje më të moderuar kanë pasur frutat dhe perimet.
INSTAT vëren se
