Udhëtimi në Arktik kthehet në tragjedi, turiste merret nga rryma gjatë terapisë “ice floating”

Një udhëtim turistik në Arktik është kthyer në tragjedi për një 57-vjeçare nga Bjellorusia, e cila është zhdukur pasi u mor nga rryma e një lumi gjatë një aktiviteti të njohur si “ice floating”, i promovuar si terapi relaksuese dhe përfitim shëndetësor.
Ngjarja ka ndodhur në lumin Tuloma, pranë qytetit Kola, në jug të rajonit të Murmanskut, gjatë festimeve të Vitit të Ri. Gruaja ishte pjesë e një grupi të organizuar turistik që kishte udhëtuar drejt veriut ekstrem të Rusisë për të përjetuar notimin mbi ujëra të akullta, duke përdorur kostume speciale termoizoluese.
Sipas autoriteteve, turistja kishte qëndruar në ujë për rreth 40 minuta, kur papritur u shkëput nga zona e siguruar dhe u përfshi nga rryma të forta nënujore, duke u zhdukur nga sytë e pjesëmarrësve të tjerë.
Operacionet e kërkimit dhe shpëtimit janë përballur me kushte ekstreme atmosferike, përfshirë temperatura deri në -30 gradë Celsius, mjegull të dendur dhe errësirën e natës polare, duke e bërë ndërhyrjen tepër të vështirë.
Banorë lokalë kanë paralajmëruar se ky segment i lumit është i njohur për ndryshime të papritura të rrymave, të ndikuara edhe nga baticat e detit, ndërsa dyshohet se momenti i zhdukjes ka përkuar me një fazë veçanërisht të rrezikshme të lëvizjes së ujit.
Autoritetet ruse kanë deklaruar se shanset për mbijetesë janë minimale, ndërsa turistja konsiderohet e vdekur.
Ndërkohë, Komiteti Hetimor i Rusisë ka nisur një procedim penal ndaj organizatorit të aktivitetit, duke theksuar se pajisjet e përdorura nuk përmbushnin plotësisht standardet e sigurisë. Kostumet termoizoluese janë sekuestruar për ekspertim teknik.
Aktiviteti “ice floating” është promovuar vitet e fundit si një përvojë unike relaksuese, me pretendimin se rreziku për mbytje është pothuajse zero, por ngjarja ka ngritur pikëpyetje serioze mbi sigurinë reale të këtij lloji turizmi ekstrem.
