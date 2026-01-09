Venezuela liron të burgosurit politikë! SHBA paralajmëron mbylljen e burgut El Helicoide

Qeveria e Venezuelës ka nisur lirimin e disa të ndaluarve që organizatat e të drejtave të njeriut i konsiderojnë si të burgosur politikë, një hap që autoritetet e përshkruajnë si gjest vullneti të mirë.
Lëvizja vjen vetëm pak ditë pasi Shtetet e Bashkuara arrestuan presidentin venezuelian Nicolás Maduro në Karakas dhe e transferuan atë në Nju Jork për t’u përballur me akuza për trafik droge.
Ministria e Jashtme e Spanjës konfirmoi se pesë shtetas spanjollë janë liruar, mes tyre edhe aktivistja e njohur venezueliano-spanjolle Rocío San Miguel. Familjarët e saj i thanë mediave amerikane se ajo është dërguar në ambasadën spanjolle në Karakas, duke u bërë rasti i parë i konfirmuar i lirimit.
Lirimet u njoftuan nga kreu i Asamblesë Kombëtare, Jorge Rodríguez, vëllai i presidentes së përkohshme Delcy Rodríguez, i cili tha se një “numër i konsiderueshëm” të ndaluarish do të lirohen menjëherë, pa dhënë detaje për numrin apo identitetin e tyre. Megjithatë, vlerësohet se qindra të burgosur politikë mbeten ende në burgjet venezueliane.
Një vëmendje e veçantë është përqendruar tek burgu famëkeq “El Helicoide”, ku besohet se mbahen ende 50 deri në 80 persona. Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se ka dhënë urdhër për mbylljen e këtij burgu, i njohur ndërkombëtarisht për raportet mbi tortura dhe keqtrajtime.
Organizatat e të drejtave të njeriut, si Provea, e kanë përshëndetur me kujdes këtë zhvillim, duke paralajmëruar se mbyllja e El Helicoide nuk duhet të largojë vëmendjen nga qendrat e tjera të ndalimit që vazhdojnë të funksionojnë në vend.
Ndërkohë, liderja e opozitës dhe fituesja e Çmimit Nobel për Paqen, Maria Corina Machado, ka përsëritur thirrjet për lirimin e të gjithë të burgosurve politikë. Ajo pritet të udhëtojë së shpejti në SHBA, ndërsa opozita vijon të akuzojë qeverinë se prej vitesh përdor arrestimet për të shtypur kundërshtimin dhe heshtur kritikët.
