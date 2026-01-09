‘7 ministra me kaseta’, Rama ironizon keq Fevziun: Ishe me udhëtime në Bolivi, Ekuador e Venezuelë e hiqesh sikur ishe live në televizion!

TIRANË – Kryeministri Edi Rama ka reaguar me ironi ndaj deklaratave të gazetarit dhe moderatorit të emisionit Opinion, Blendi Fevziu, i cili pretendoi live në studio se “të paktën 7 ministra” udhëtojnë jashtë vendit fundjavave për arsye private, ndërsa në televizione transmetohen pamje sikur ata janë në punë.
Në një postim të gjatë në rrjetet sociale, Rama e cilëson deklaratën si të pambështetur në fakte, duke theksuar se nuk ekziston asnjë provë në regjistrat zyrtarë të udhëtimeve të ministrave dhe se, për më tepër, “prej vitesh nuk ka më kaseta”, duke e vendosur pretendimin në një realitet të tejkaluar teknologjikisht.
Kryeministri vijon ironinë duke sugjeruar se “bubullima” e Fevziut mund të lidhet me udhëtimet e tij personale në Amerikën Latine, ku sipas Ramës, gazetari ka qenë fizikisht në Ekuador, Bolivi apo Venezuelë, ndërsa në ekran shfaqej duke debatuar live nga studioja e Opinion.
Në një nga episodet e përshkruara me nota satirike, Rama shkruan se teksa në ekran Fevziu kërkonte llogari policisë shqiptare për rendin publik, “Fevziu i vërtetë” i jepte shpjegime policisë venezuelane se përse kërkonte të hynte në vend, për t’u kthyer më pas mbrapsht si “një demokrat shumë fanatik”.
Rama sqaron se postimi është një shaka e mbështetur në fakte reale dhe se nuk ka për qëllim të cenojë lirinë e lëvizjes së Fevziut apo të drejtën e TV Klan për të transmetuar emisionin edhe në mungesë të moderatorit. Megjithatë, ai shton se nëse tema e “kasetave” dhe udhëtimeve të ministrave merret seriozisht, është i gatshëm për përballje publike.
Në mbyllje, kryeministri e cilëson Fevziun si “opozitën e vetme që ka mbetur pa dalë krejt mendsh e boje”, duke e shoqëruar postimin me referencën ironike “6+1 udhëtimet e Blendi Fevziut”.
Postimi ka ngjallur reagime të shumta në rrjetet sociale, duke rihapur debatin mbi raportin mes politikës, medias dhe ironisë si armë komunikimi publik.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd