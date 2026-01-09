Plagos me thikë bashkëmoshatarin, policia arreston 19-vjeçarin në Tiranë

TIRANË – 9 Janar 2026
Një 19-vjeçar është arrestuar nga policia e Tiranës, pasi dyshohet se plagosi me thikë një 18-vjeçar gjatë një konflikti për motive të dobëta.
Sipas njoftimit zyrtar, operacioni i koduar “Catch” u zhvillua në kuadër të punës për parandalimin e veprimtarive kriminale dhe kapjen e personave në kërkim. I arrestuari, me iniciale E.R., ishte shpallur në kërkim që prej 23 nëntorit 2025.
Policia bën me dije se materialet procedurale i janë dorëzuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme.
Njoftimi i policisë:
“Plagosi me mjet prerës një 18-vjeçar gjatë një konflikti për motive të dobëta. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr.2, në kuadër të operacionit ‘Catch’, kanë kapur dhe ndaluar shtetasin E.R., 19 vjeç. Materialet procedurale i janë kaluar Prokurorisë për veprime të mëtejshme.”
