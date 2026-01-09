Berisha: Shqipëria është kthyer në narkoshtet dhe rrezik për Europën, renditet krahas Kolumbisë

TIRANË – Ish-kryeministri Sali Berisha ka lëshuar akuza të forta ndaj qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama, duke deklaruar se Shqipëria është shndërruar në një narkoshtet dhe përbën sot një rrezik për Europën.
Gjatë një takimi me përfaqësues të shoqërisë civile dhe forcave politike, Berisha e cilësoi momentin aktual si përcaktues për të ardhmen e vendit, duke bërë thirrje për krijimin e një fronti të përbashkët kundër asaj që ai e përshkroi si kapje kriminale të shtetit.
“Sot Shqipëria vlerësohet si narkoshtet, një rrezik për Europën. Ky narkoshtet u krijua nga qeveria aktuale dhe Edi Rama për qëllimet më ogurzeza ndaj vendit dhe shqiptarëve”, deklaroi Berisha.
Ai rikujtoi vitin 2015, të cilin e cilësoi si “vitin e zi të kanabisit”, kur sipas tij vendi u mboll masivisht me plantacione narkotike, ndërsa propaganda qeveritare, sipas Berishës, e paraqiste kanabisin si burim zhvillimi ekonomik.
Berisha theksoi se paratë e drogës janë shkatërruese për ligjin, demokracinë dhe ekonominë, duke shtuar se Shqipëria është sot një vend aleat i NATO-s që konsiderohet rrezik për kontinentin europian.
Në deklaratën e tij, Berisha përmendi edhe vendimin e presidentit amerikan Donald Trump për të shpallur kartelet e drogës si organizata terroriste, duke e cilësuar këtë si një akt me rëndësi historike.
“Në kuadër të kësaj, Shqipëria mund të renditet e dyta pas Venezuelës ose krahas Kolumbisë”, u shpreh Berisha.
Sipas tij, Shqipëria zyrtare është kthyer në qendër të karteleve të fuqishme të drogës në Europë për dy arsye kryesore:
raportet e OKB-së që e rendisin Shqipërinë si eksportues kryesor të kanabisit drejt Bashkimit Europian;
dhe rolin dominues të grupeve kriminale shqiptare në trafikun e kokainës, të cilat, sipas Berishës, përcaktojnë edhe çmimin e saj në tregun europian.
Berisha solli si shembull një trafikant në Paraguaj, duke pretenduar se ai bashkëpunon me dhjetëra klane shqiptare, dhe paralajmëroi se ndikimi i këtyre grupeve shtrihet jo vetëm në Europë, por edhe në SHBA, Australi dhe Azi.
“Koha do ta provojë këtë. Ata janë sot transportuesit kryesorë të kokainës dhe miliarderët më të shumtë të këtij trafiku”, përfundoi Berisha.
