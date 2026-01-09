Plagoset me armë të ftohtë një djalë i ri në Tiranë, gjendet autori i dyshuar

Një konflikt për motive të dobëta ka përfunduar me plagosjen e një 18-vjeçari në Tiranë. Ngjarja ka ndodhur më 23 nëntor 2025, ku i riu është goditur me mjet prerës gjatë një përplasjeje fizike.
Pas hetimeve dhe veprimeve operative, shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 2 kanë identifikuar dhe lokalizuar autorin e dyshuar.
Në kuadër të operacionit policor të koduar “Catch”, u arrestua shtetasi E. R., 19 vjeç, i cili ishte shpallur më herët në kërkim për këtë ngjarje.
Policia bën me dije se arrestimi u krye në bazë të informacioneve të siguruara në rrugë operative, ndërsa materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme ligjore. /noa.al
