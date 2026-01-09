Zjarri masiv te tregu ‘5-Maji’, riaktivizohen disa vatra

Zjarri te tregu ‘5 Maji’,është riaktivizuar sërish këtë të premte. Zjarrfikësit ndodhen në vendngjarje dhe po punojnë për shuarjen e flakëve.
Deri më tani të paktën 50 subjekte që ushtronin veprimtari tregtare në kapanonin ku nisën flakët, janë djegur plotësisht. Por, fatmirësisht nuk raportohet për njerëz të lënduar.
Paraprakisht dyshohet se zjarri i rënë një natë më parë mund të jetë shkaktuar nga një shkëndijë elektrike.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd