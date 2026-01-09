Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Zjarri masiv te tregu ‘5-Maji’, riaktivizohen disa vatra
Transmetuar më 09-01-2026, 09:22

Zjarri te tregu ‘5 Maji’,është riaktivizuar sërish këtë të premte. Zjarrfikësit ndodhen në vendngjarje dhe po punojnë për shuarjen e flakëve.

Deri më tani të paktën 50 subjekte që ushtronin veprimtari tregtare në kapanonin ku nisën flakët, janë djegur plotësisht. Por, fatmirësisht nuk raportohet për njerëz të lënduar.

Paraprakisht dyshohet se zjarri i rënë një natë më parë mund të jetë shkaktuar nga një shkëndijë elektrike.

