OKB paralajmëron SHBA-në: Detyrimet financiare duhet të paguhen pavarësisht tërheqjes nga agjencitë

SHBA – Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, ka paralajmëruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës se mbeten të detyruara ligjërisht të shlyejnë detyrimet financiare ndaj OKB-së, pavarësisht vendimit të administratës Trump për t’u tërhequr nga dhjetëra organizata ndërkombëtare.
Të mërkurën, Shtëpia e Bardhë njoftoi se SHBA-ja do të tërhiqet nga 66 organizata ndërkombëtare, rreth gjysma e të cilave janë të lidhura drejtpërdrejt me Kombet e Bashkuara.
Në një deklaratë për mediat, zëdhënësi i OKB-së, Stephane Dujarric, theksoi se kontributet financiare ndaj buxhetit të rregullt të OKB-së dhe atij të paqeruajtjes përbëjnë një detyrim ligjor për të gjitha shtetet anëtare.
“Kontributet e miratuara nga Asambleja e Përgjithshme janë një detyrim ligjor sipas Kartës së OKB-së për të gjitha shtetet anëtare, përfshirë edhe Shtetet e Bashkuara”, deklaroi Dujarric.
Ai shtoi se, pavarësisht tërheqjes së SHBA-së, programet dhe agjencitë e prekura do të vijojnë funksionimin e tyre normal. “OKB-ja ka përgjegjësinë të ofrojë ndihmë për njerëzit që varen nga ne”, nënvizoi ai.
Vendimi i administratës së presidentit Donald Trump nënkupton gjithashtu ndërprerjen e financimit për një sërë nismash globale që nuk janë pjesë e strukturës së OKB-së.
Që prej fillimit të mandatit të dytë të Trump në krye të Shtëpisë së Bardhë, zyrtarë amerikanë kanë paralajmëruar pezullimin e miliarda dollarëve në ndihma dhe financime për organizata ndërkombëtare, përfshirë OKB-në.
Ndërkohë, edhe vende të tjera perëndimore, si Franca dhe Mbretëria e Bashkuar, po rishikojnë politikat e tyre të financimit humanitar, me disa shtete që po i ridrejtojnë fondet drejt shpenzimeve ushtarake.
