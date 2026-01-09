Astmer Bilali dhe Mikel Thani rrihen me njëri-tjetrin në burg, përfundojnë në spital

Një tjetër incident i dhunshëm është regjistruar në burgun e Reçit, në Malësinë e Madhe, ku dy të dënuar janë përfshirë në një konflikt fizik me pasoja të rënda.
Sipas burimeve, shtetasit Astmer Bilali dhe Mikel Thani janë përplasur fizikisht me njëri-tjetrin gjatë orarit të drekës, në ambientet e institucionit penitenciar. Konflikti ka degraduar në dhunë, ku Mikel Thani dyshohet se është ndihmuar edhe nga disa persona të tjerë, bashkëvuajtës në burg.
Si pasojë e përleshjes, të dy të burgosurit kanë pësuar dëmtime të konsiderueshme dhe janë transportuar drejt Spitalit të Burgut në Tiranë për të marrë ndihmë mjekësore të specializuar.
Në vendngjarje kanë ndërhyrë menjëherë forcat e sigurisë së burgut, të cilat kanë neutralizuar situatën dhe kanë bërë ndarjen e personave të përfshirë në sherr.
Mikel Thani ndodhet në vuajtje dënimi që prej vitit 2015, pasi dyshohet se ka plagosur prindërit e ish-të fejuarës së tij si dhe mbesën e tyre. Ndërkohë, Astmer Bilali është arrestuar në kuadër të dosjes së bujshme “Metamorfoza”.
Ky nuk është rasti i parë i incidenteve në këtë institucion. Pak kohë më parë, në burgun e Reçit u regjistrua një tjetër konflikt mes Safet Bajrit dhe Sokol Sanxhaktarit, ku ky i fundit mbeti i dëmtuar fizikisht.
Autoritetet pritet të nisin verifikimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe për marrjen e masave disiplinore ndaj personave të përfshirë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd