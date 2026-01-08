Sa miliardë dollarë vlen Groenlanda? Pasuritë e fshehura dhe oferta historike e SHBA-së

Blerja e Groenlandës nga Shtetet e Bashkuara konsiderohet një “operacion i madh imobiliar”, një ide që Donald Trump ka përmendur që nga viti 2019. Por sa vlen ishulli aktualisht?
Historikisht, SHBA kanë tentuar ta blejnë Groenlandën më parë. Pas blerjes së Alaskës nga Rusia për 7,2 milionë dollarë në vitin 1868, sekretari amerikan i Shtetit, William H. Seward, shqyrtoi mundësinë e blerjes së Groenlandës dhe Islandës për 5,5 milionë dollarë, pa bërë kurrë një ofertë formale. Një propozim zyrtar erdhi më 1946 nga presidenti Harry Truman, i cili ofroi Danimarkës 100 milionë dollarë në shufra ari, ofertë e refuzuar. Sipas vlerësimeve të think tank-ut konservator American Action Forum, kjo shumë do të ishte sot rreth 1,6 miliardë dollarë, ose 12,9 miliardë dollarë në raport me PBB-në amerikane të vitit 2025.
Ekonomia e Groenlandës ka ndryshuar ndjeshëm që atëherë. Ishulli përmban burime minerale me një vlerë totale rreth 4.400 miliardë dollarë, përfshirë 1.700 miliardë dollarë naftë dhe gaz, dhe 2.700 miliardë dollarë minerale të tjera strategjike. Megjithatë, shfrytëzimi i tyre është i kufizuar nga klima, infrastruktura e dobët dhe mungesa e fuqisë punëtore; më pak se 2% e territorit është aktualisht e licencuar për eksplorim. Vlera aktuale e burimeve të shfrytëzueshme është rreth 186 miliardë dollarë.
Përveç pasurive natyrore, Groenlanda ka rëndësi të madhe gjeopolitike. Pozicioni strategjik i ishullit në Arktik e bën atë një pikë interesi për fuqitë e mëdha si Kina, Rusia dhe SHBA, veçanërisht me shkrirjen e akullnajave dhe përparimin teknologjik.
Vlerësimet tregojnë se nëse SHBA do të bënte krahasime me çmimet e ndërtesave ekzistuese në Islandë, Groenlanda mund të vlerësohej me rreth 2.760 miliardë dollarë, rreth 9% e PBB-së amerikane dhe 7% e borxhit publik. Historia tregon precedentë të ngjashëm: blerja e Luizianës nga Franca në vitin 1803 për 15 milionë dollarë (rreth 890 miliardë dollarë sot), Florida nga Spanja në 1819, Alaska nga Rusia në 1867 dhe Ishujt e Virgjër Amerikanë në 1917.
Megjithatë, ndryshimet në të drejtën ndërkombëtare, parimi i sovranitetit dhe vetëvendosja e popullit e bëjnë sot blerjen e Groenlandës një sfidë pothuajse të pamundur. Siç theksuan Italia, Franca, Gjermania, Mbretëria e Bashkuar, Danimarka dhe Spanja: “Groenlanda i përket popullit të saj; vetëm Danimarka dhe Groenlanda kanë të drejtën të vendosin për çështjet që i prekin ato”.
