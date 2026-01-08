Del fotoja e rrallë e Parashqevi Simakut nuse

Një imazh i rrallë ka rikthyer vëmendjen tek një nga ikonat më të dashura të muzikës shqiptare, Parashqevi Simaku, duke e treguar këngëtaren në një moment privat si nuse, larg skenës dhe reflektorëve.
Fotografia e arkivit tregon Simakun me një fustan të bardhë klasik prej dantelle dhe një vello të lehtë, elegante dhe natyrale, me flokë të stiluar dhe buzëqeshje të qetë, duke dhënë një ndjesi intime dhe nostalgjike për publikun.
Pas largimit nga skena shqiptare, Parashqevi u martua me shtetasin amerikan Robert McClure dhe përqendroi jetën e saj tek familja, ku lindi edhe djali i tyre, Luke. Ky imazh i rrallë rikthen një dimension tjetër të jetës së këngëtares, duke treguar gruan përtej legjendës së skenës dhe duke rikujtuar pasionin dhe ndikimin e saj të qëndrueshëm në muzikën shqiptare.
