Superkupa e Spanjës/ Real Madrid mposht Atlético-n dhe kualifikohet për finale ndaj Barcelonës

Jeddah, Arabinë Saudite – Real Madrid ka fituar gjysmëfinalen e dytë të Superkupës së Spanjës, duke mposhtur Atlético Madridin 2-1 dhe duke siguruar një vend në finalen e madhe kundër Barcelonës.
Skuadra e drejtuar nga Xabi Alonso e nisi ndeshjen në mënyrë perfekte, me një gol spektakolar të Valverdes që shënoi në minutën e 2-të, duke mposhtur portierin Oblak me një gjuajtje të fuqishme nga distanca. Në minutën e 55-të, Rodrygo shënoi golin e dytë pas një pasimi brilant nga Valverde, duke vendosur rezultatin 2-0.
Atlético reagoi shpejt dhe tre minuta më vonë Sørloth ngushtoi diferencën me një goditje të shkëlqyer me kokë, por përpjekjet e mëtejshme për barazim u bllokuan nga pritjet vendimtare të Courtois dhe disa tentativa që përfunduan pranë shtyllave.
Fitorja i jep Real Madridit mundësinë të përballet me Barcelonën në finalen e Superkupës, të cilën do ta luajnë të dielën, më 11 janar, gjithashtu në Arabinë Saudite. Ky do të jetë edicioni i katërt radhazi ku El Clasico vendos fituesin e trofeut.
