Ministrja e Migracionit: Belgjika mund të strehësojë të burgosurit shqiptarë jashtë vendit

Bruksel — Belgjika po shqyrton mundësinë e përdorimit të hapësirave të burgjeve në vende të tjera për të strehuar të burgosurit e huaj, përfshirë shqiptarët, si pjesë e politikave të reja për ashpërsimin e kontrolleve mbi migracionin.
Ministrja e Migracionit, Anneleen Van Bossuyt, deklaroi se qeveria belge po eksploron çdo mundësi për të rritur shkallën e kthimit të emigrantëve të parregullt. Bisedimet me Shqipërinë dhe Kosovën kanë për qëllim të shqyrtojnë strehimin e qytetarëve shqiptarë që mbahen aktualisht në burgjet belge dhe të personave që qëndrojnë ilegalisht në vend.
“Po analizojmë çdo opsion të mundshëm për të përmirësuar procesin e kthimit. Marrja me qira e hapësirave në burgje të vendeve të tjera është një nga mundësitë,” tha Van Bossuyt. Ajo shtoi se partneritetet mund të shtrihen edhe jashtë Ballkanit Perëndimor, sipas mundësive që ofron secili vend.
Kjo iniciativë vjen pas testimeve të ngjashme nga Danimarka dhe Italias, ku disa qendra paraburgimi për migrantë janë hapur në territorin shqiptar. Van Bossuyt nënvizoi se çdo zgjidhje do të marrë parasysh standardet e sigurisë dhe respektimin e të drejtave të njeriut.
Ministrja gjithashtu foli për një nismë të BE-së për qendrat e kthimit, që mundëson vendosjen e emigrantëve që nuk kanë të drejtë azili në vende të sigurta jashtë vendit, duke përshpejtuar procesin e rikthimit dhe duke shmangur situata të tilla si ajo e një familjeje afgane që detyrohej të fjetonte në rrugë.
Van Bossuyt theksoi se politika e re ka si qëllim kryesor uljen e numrit të aplikimeve për azil, duke frenuar fluksin e emigrantëve dhe duke siguruar trajtim të qëndrueshëm për ata që kthehen në vendet e origjinës.
“Ne po ndryshojmë qasjen për të garantuar që askush që ka të drejtën e pritjes nuk duhet të flejë në rrugët e Belgjikës. Masa të tilla janë pjesë e përpjekjes për të pasur një politikë migracioni më efektive dhe të drejtë,” tha ministrja.
