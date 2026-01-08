PSG mposht Marsejën nga pika e penalltisë dhe fiton Superkupën e Francës

KUVAJT – Një tjetër finale, një tjetër fitore: PSG fiton edhe Superkupën franceze. Fituesit e Ligue 1 të sezonit të kaluar mposhtën Marsejën e Roberto De Zerbit me rezultatin (2-2) 6-3 me penallti në finalen e zhvilluar në Kuvajt, e cila sigurisht nuk i mungoi emocioni.
Greenwood (76′) iu përgjigj me një penallti golit hapës të Dembélés (13′), ndërsa Gonçalo Ramos barazoi në minutën e 95-të pas autogolit të Pachos (87′).
Gjithçka shkoi më pas në pikën e penalltisë, ku Chevalier u tregua vendimtar, duke pritur gjuajtjet e O’Riley dhe Traore. Parisienët kështu ngritën në qiell Superkupën e Francës për herë të 14-të në historinë e tyre, e dymbëdhjeta në trembëdhjetë vitet e fundit.
NDESHJA: PSG dhe Marseille udhëtojnë për në Kuvajt, ku stadiumi ndërkombëtar Jaber Al-Ahmad pret një edicion të ri të Superkupës franceze. Parisienët mbërrijnë në ndeshje si fitues të Ligue 1 të fundit dhe Kupës së Francës të fundit, ndërsa OM avancon në finale si nënkampion i sezonit të kaluar.
Balerdi e detyron Chevalier të bëjë pritjen e tij të parë në minutën e shtatë, ndërsa Dembélé thyen barazimin në minutën e 13-të: fituesi i “Topit të Artë” 2025 mposht Rullin me një goditje të saktë, duke përfituar nga asistimi i Vitinhas, pas një gabimi të dobët mbrojtës nga Marsejës.
Greenwood më pas përpiqet të përgjigjet për OM, ndërsa Nuno Mendes e vë në provë Rullin dhe Emerson bën të njëjtën gjë ndaj Chevalier. Portieri i PSG-së më pas e përsëriti të njëjtën gjë ndaj Paixao në minutën e 56-të, ndërsa gjyqtari dha një penallti për Marsejës në minutën e 74-të: Greenwood nuk gabon, duke e bërë rezultatin 1-1.
Ekipi i De Zerbi fitoi vetëbesim dhe madje gjeti rrjetën në minutën e 87-të: Pacho shkaktoi një autogol të pafat nga një krosim të Hamed Junior Traore, duke i lejuar OM të përmbyste plotësisht rezultatin.
Duket se ishte një punë e kryer për Marsejën, por në vend të kësaj, Gonçalo Ramos shënoi në minutën e 95-të për të barazuar rezultatin në 2-2, duke e detyruar ndeshjen të shkonte në penallti, duke përfituar nga një gabim mbrojtës i skuadrës së De Zerbi.
Gonçalo Ramos, Vitinha, Nuno Mendes dhe Doué shënuan më pas për PSG-në nga njëmbëdhjetë metra, ndërsa Chevalier priti penalltitë nga O’Riley dhe Traore, duke i lejuar PSG-së të fitonte Superkupën e Francës për herë të 14-të në historinë e tyre. Parisienët kanë fituar dymbëdhjetë nga trembëdhjetë edicionet e fundit: një dominim absolut.
