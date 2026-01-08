Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Shefi i zjarrfikësve të Tiranës flet për zjarrin te ‘5-Maji’: Vatra drejt shuarjes!
Transmetuar më 08-01-2026, 22:36

Tiranë- Shkëlqim Goxhaj, drejtori i Zjarrfikëses në Tiranë, tha se vatra e zjarrit në tregun e rrobave te “5 Maji” është drejt shuarjes.

Ai deklaroi se zjarrfikësit janë duke bërë një punë heroike në terren

Goxhaj tha se kapanonet në flakë kanë rroba dhe objekte plastike që kanë përhapur zjarrin. Nuk dihet ende nëse ka bombula gazi brenda.

Sakaq, Goxhaj shtoi se zjarrfikësit janë drejt izolimit të plotë të vatrës së zjarrit.

Shkëlqim Goxhaj: Këto kapanone dhe biznese janë të sigurta. Zjarri është lokalizuar vetëm te objekti që ra në fillim. Ishte ora e parë. Që ne luftuam me të gjithë forcat janë vetë materialet dhe çatia që përcillte zjarrin. Kaluam pastaj në izolimin e vatrës së zjarrit vetëm në këtë objekt. Duke rrethuar objektin me forca nga shërbimi i Tiranës Kamzës Vorës dhe Elbasanit. Kemi ndihmë nga policia e shtetit dhe bashkiake. Duke ditur materialet brenda komplet rroba dhe pajisje plastike kemi kaluar në planin e dytë me izolimin e objektit që të mos përhapet.

Dyqanet janë të ndryshme nuk kemi arritur të dallojmë se çfarë ka brenda. Ka sasi të madhe rroba dhe plastike. Për detaje do shikojmë në hollësi. Jemi në momentin që është drejt fundi vatra e zjarrit. Nuk ka informacione që ka ardhur ndihmë nga ushtria. Ekspertizën do e bëjnë policia dhe punonjësit tanë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...