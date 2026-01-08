Zjarri në tregun e “5 Majit”/ Ristani: Kapanoni i parë u dogj! Flakët janë nën kontroll, nuk ka rrezik

TIRANË- Kryetarja e Komanduar e Bashkisë Tiranë, Anuela Ristani ka deklaruar se kapanoni i parë u dogj, si pasojë ëe zjarrir në tregun e rrobave të vjetra në lagjen 5 Maj. Gjatë një prononcimi për mediat, Ristani tha se nuk ka asnjë rrezik për shpërhapjen e zjarrit në qendrat e banuara. Ajo tha se po punohet për shuarjen e zjarrit dhe flakët janë nën kontroll.
Anuela Ristani: Vatra zjarri shumë të konsiderueshme. Për shkak të materialeve qëllim ka qenë ta eliminojmë në kapanone e parë është përhapur në kapanonin e dytë. Nuk ka asnjë rrezik për shpërhapjen e zjarrit në qendrat e banuara. Ajo që jemi duke bërë po kontrollojmë deri në fund zjarri në të vend. Nuk ka dëm në njerëz. Duhet kohë të eliminohet i gjithë. Zona është goxha e madhe. Nuk arritëm ta shpëtojmë kapanonin. Është në kontroll dhe nuk ka rrezik
