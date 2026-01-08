‘Jam kërcënuar me vdekje’! Ahmetaj: Shqipëria në duart e karteleve, organizatës mafioze Rama dhe 15 oligarkëve

Tiranë — 8 janar 2026
Ish-zëvendëskryeministri Arben Ahmetaj ka bërë deklarata të forta publike, duke pretenduar se ai dhe familja e tij janë përballur me kërcënime serioze për jetën dhe se vendi ndodhet nën ndikimin e strukturave të krimit të organizuar dhe interesave të fuqishme ekonomike.
Në një intervistë televizive, Ahmetaj deklaroi se gjatë muajve të fundit ka marrë mesazhe kërcënuese me vdekje nga numra të huaj, të cilat, sipas tij, nuk janë raste të izoluara. Ai theksoi se këto mesazhe janë depozituar pranë autoriteteve përkatëse jashtë vendit dhe se kërcënimet nuk kanë pasur në shënjestër vetëm atë personalisht, por edhe familjen e tij.
Ahmetaj pretendoi se në Shqipëri vepron një strukturë e mirëorganizuar, që sipas tij përfshin figura të larta të pushtetit politik, administrativ dhe ekonomik. Ai e përshkroi situatën si një sistem ku krimi i organizuar, kartelet dhe një numër i kufizuar oligarkësh kanë ndikim vendimmarrës mbi institucionet shtetërore.
Një nga shqetësimet kryesore të ngritura prej tij lidhet me sigurinë e të dhënave personale të qytetarëve shqiptarë. Sipas Ahmetajt, këto të dhëna përbëjnë pasurinë më të madhe të vendit dhe kanë qenë ose rrezikojnë të bien në duart e grupeve kriminale përmes ndërhyrjeve në sisteme shtetërore dhe projekte sensitive të administratës publike.
Ish-zëvendëskryeministri hodhi gjithashtu akuza për përfshirje të niveleve drejtuese të institucioneve të rendit në këto procese, duke bërë dallimin mes strukturave drejtuese dhe punonjësve të thjeshtë të policisë. Ai ngriti dyshime edhe për keqpërdorimin e të dhënave personale gjatë proceseve zgjedhore, duke e cilësuar këtë një kërcënim serioz për demokracinë.
Ahmetaj u shpreh se, sipas tij, ndaj tij është ushtruar presion i vazhdueshëm politik dhe institucional, duke e cilësuar situatën si një përpjekje për ta izoluar dhe eliminuar politikisht. Ai theksoi se do të vijë momenti kur, sipas tij, të gjitha faktet dhe provat do të bëhen publike.
Deri më tani, nuk ka pasur reagime zyrtare nga institucionet apo personat e përmendur në këto deklarata, ndërsa akuzat e Ahmetajt kanë hapur debat të gjerë në opinionin publik dhe politik.
