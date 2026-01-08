“Është përfshirë edhe kupola e policisë”, Ahmetaj: të dhënat personale të shqiptarëve kanë përfunduar te krimi i organizuar

Ish-zëvendëskryeministri Arben Ahmetaj ka ngritur akuza të forta mbi sigurinë e të dhënave personale në Shqipëri, duke pretenduar se informacione sensitive të qytetarëve janë ekspozuar dhe, sipas tij, kanë përfunduar në duart e krimit të organizuar, me përfshirjen e niveleve të larta institucionale.
Gjatë një interviste publike, Ahmetaj u ndal te çështja e AKSHI-t dhe projekteve të teknologjisë së informacionit, duke deklaruar se dorëzimi i sistemeve kritike te subjekte private, të cilat sipas tij kanë lidhje me grupe kriminale, do të kishte rrezikuar drejtpërdrejt të dhënat e tatimpaguesve shqiptarë.
Ai theksoi se pasuria më e madhe e Shqipërisë, përtej burimeve natyrore, janë pikërisht të dhënat personale të qytetarëve, duke paralajmëruar se komprometimi i tyre përbën rrezik serioz për sigurinë kombëtare dhe proceset demokratike.
Ahmetaj pretendoi se në këtë skemë është përfshirë edhe “kupola e policisë”, duke sqaruar se nuk i referohet punonjësve të thjeshtë të rendit, por niveleve të larta drejtuese.
Sipas tij, janë ndërhyrë sisteme sensitive si TIMS, ndërsa tenderë të rëndësishëm për sigurinë kibernetike, sipas deklaratave të tij, janë fituar nga subjekte të akuzuara për lidhje kriminale.
Ish-zyrtari i lartë shkoi më tej duke pohuar se këto të dhëna janë përdorur edhe gjatë proceseve zgjedhore, duke ngritur dyshime serioze për manipulim dhe abuzim me informacionin personal të qytetarëve.
Deri në këto momente, nuk ka një reagim zyrtar nga institucionet përgjegjëse lidhur me akuzat e ngritura nga Ahmetaj.
