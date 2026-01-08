Ahmetaj ngre akuza të rënda: Pretendon tentativë rrëmbimi të fëmijës dhe mungesë veprimi nga SPAK

Ish-zëvendëskryeministri Arben Ahmetaj ka artikuluar akuza tepër të rënda, duke deklaruar se ndaj tij dhe familjes së tij janë përdorur, sipas tij, forma të organizuara kriminale, përfshirë edhe një tentativë për rrëmbimin e fëmijës së tij në moshë shumë të vogël.
Gjatë një interviste publike, Ahmetaj tha se kur fëmija i tij ishte vetëm një vjeç e gjysmë, ka pasur një përpjekje për rrëmbim, një ngjarje që, sipas tij, është bërë e ditur edhe më herët, por që nuk ka sjellë reagim institucional.
Në këtë kontekst, Ahmetaj ngriti pikëpyetje të drejtpërdrejta për veprimet e drejtuesit të SPAK, Altin Dumani, duke pyetur publikisht nëse është ndërmarrë ndonjë hap lidhur me këto pretendime. Ai shprehu dyshime se mungesa e reagimit mund të lidhet me presione apo urdhra politikë.
Ish-numri dy i qeverisë shkoi edhe më tej në deklaratat e tij, duke thënë se arrestimi i tij, sipas tij pa prova dhe pa rrezikshmëri, mund të ketë qenë pjesë e një skenari më të gjerë për eliminim politik dhe fizik.
Ahmetaj theksoi se detaje të tjera për këto ngjarje, sipas tij, do të bëhen publike në të ardhmen, ndërsa nënvizoi se ajo që ka ndodhur ndaj familjes së tij përbën një precedent të rëndë në historinë e tranzicionit shqiptar.
Deri në këto momente, nuk ka një reagim zyrtar nga ana e SPAK apo institucioneve të tjera lidhur me deklaratat e Ahmetajt.
