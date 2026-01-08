Ahmetaj flet për “strukturë mafioze” pranë qeverisë: Sulm i organizuar ndaj meje dhe familjes sime

Ish-zëvendëskryeministri Arben Ahmetaj ka hedhur akuza të rënda për ekzistencën e një strukture mafioze të lidhur me nivelet më të larta të pushtetit, duke pretenduar se kjo strukturë ka vepruar në mënyrë të organizuar kundër tij dhe familjes së tij.
Në një deklaratë publike, Ahmetaj tha se përndjekja ndaj tij ka qenë e vazhdueshme dhe, sipas tij, e paprecedentë në 30 vitet e fundit të realitetit shqiptar. Ai tha se situata ka evoluar nga ajo që fillimisht e kishte cilësuar si “gjysmë-mafioze”, në një strukturë të mirëfilltë mafioze.
Sipas Ahmetajt, kjo strukturë përbëhet nga “kreu i organizatës”, instrumentet e tij dhe persona të tjerë të afërt me zyrën e kryeministrit, përfshirë një funksionar të nivelit të lartë administrativ që operon në të njëjtën godinë me Kryeministrinë.
Ish-zëvendëskryeministri deklaroi se mënyra se si është vepruar ndaj tij dhe familjes së tij përbën një formë presioni të organizuar dhe sistematik, ndërsa paralajmëroi se në vijim do të japë edhe emra konkretë.
Deklaratat e Ahmetajt vijnë në një moment të tensionuar politik dhe pritet të shkaktojnë reagime në skenën publike dhe institucionale, ndërsa deri tani nuk ka pasur një reagim zyrtar nga ana e qeverisë lidhur me këto pretendime.
