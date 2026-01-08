Rama në pikën më kritike të 13 viteve kryeministër, Arben Ahmetaj del me rrëfim të ri shokues

Arben Ahmetaj ka hedhur akuza të forta ndaj Edi Ramës, të cilin ai e cilën si kreu i organizatës kriminale.
Pas denoncimeve publike që fillimisht u cilësuan “akuza politike”, por që sot janë shndërruar në dosje penale ndaj bashkëpunëtorëve më të afërt të Edi Ramës – nga afera e dyshuar e 50 milionë eurove në tunelin e Llogarasë, te aferat qindra milionëshe të AKSHI-t – Ahmetaj vjen me një tjetër dëshmi tronditëse.
Gjatë intervistës së tij në Syri Tv që po transmetohet sonte, Ahmetaj u shpreh se, kanë tentuar inskenimin e rrëmbimit të tij për ta sjellë dhe burgosur në Tiranë, ku sipas tij, nuk do të dilte më i gjallë.
Në këtë intervistë, ish-numri dy i qeverisë dhe krahu i djathtë i Ramës hedh dritë mbi depozitat financiare të kryeministrit, duke sjellë fakte, emra dhe skema që nuk janë dëgjuar kurrë më parë nga publiku shqiptar.
Ahmetaj denoncoi sonte se si shteti sipas tij është shndërruar në një strukturë mafioze, si funksionon dirigjimi i sistemit të drejtësisë dhe mënyra se si kryeministri i vendit përdor pushtetin për të shmangur përgjegjësinë penale, etj.
Ahmetaj tregon mesazhin: Kur SPAK akuzoi Ballukun, kam marrë kërcënime me vdekje nga Venezuela
Arben Ahmetaj ka treguar se, sipas tij, është kërcënuar me jetë me një mesazh nga një numër venezuelian.
Sipas tij, kërcënimi është bërë në muajin tetor, kur në Shqipëri SPAK akuzoi për herë të parë në mënyrë zyrtare Belinda Ballukun.
Çim Peka: Më bën përshtypje, duke e njohur mirë Ramën, për një gjë biem dakord, që ai funksionon me struktura mafioze, që fillimisht tenton të të blejë. Kur nuk ia del dhe je rrezik për të, tenton dhe eliminimin. Deri këtu biem dakord. Po si ka mundësi që ju jeni kërcënuar sistematikisht edhe me jetë, tek e fundit edhe me rrëmbim tuaj. Keni folur dhe për disa se mos kërcënuar, besoj do i thoni, do jepni prova sot. Si ka mundësi që ky njeri nuk ka tentuar t’ju blejë kur ju keni treguar se po vazhdoni të flisni dhe në fakt i keni bërë dëm të madh, jo dëm të vogël.
Arben Ahmetaj: Përpara se të vij tek përgjigja e pyetjes tuaj të fundit …
Çim Peka: Sepse ne biem dakord që Rama tenton të blejë. Pse s’e, pse s’e paska tentuar me ju?
Arben Ahmetaj: Urdhëro! Një nga tre mesazhet, në tetor. Të lutem a po e ndjekni?
Çim Peka: Po.
Arben Ahmetaj: Po. Një nga tre mesazhet.
Çim Peka: Çfarë numri është ai?
Arben Ahmetaj: Ky është numër, kam përshtypjen o nga Mianmari, o Venezuela. Pra, o nga Burma e dikurshme ose nga Venezuela.
Çim Peka: Dhe çfarë kishte ndodhur në tetor në Shqipëri në atë kohë kur ju jeni kërcënuar? Mund ta lidhim me ndonjë ngjarje?
Arben Ahmetaj: Unë, unë nuk besoj që është aspak koincidencë. Për informacionin tuaj zoti Peka…
Çim Peka: Dhe çfarë thotë mesazhi?
Arben Ahmetaj: Kërcënim me vdekje. Praktikisht këto mesazhe sot, të treja, janë me autoritetet jo vetëm zviceriane. Jo vetëm zviceriane. Praktikisht, informacioni akoma informal, më vjen që nuk janë numra të thjeshtë. Janë numra me një ndryshim VPN-je shumë të shpejtë, gjë që më çon në logjikën që nuk janë për t’u marrë me shaka. Po është koincidencë që ka të bëjë me ngjarjet e tetorit në Shqipëri? Nuk e di. Po fakti është që ky është një kërcënim i ri dhe në Shqipëri vazhdon genocidi.
Çim Peka: Në tetor në Shqipëri ka pasur një ngjarje. Ka pasur fillimi i hetimeve ose akuza për Belinda Ballukun.
Arben Ahmetaj: Unë lutem që të mos, lutem që të jetë koincidencë. Lutem që të jetë, të jetë koincidencë sepse në qoftë se s’do ishte koincidencë, besoj që një pusetë e re do hapet në raport me të gjithë njerëzit e përfshirë që kërcënojnë mua dhe familjen time. Po të them një gjë zoti Peka, se ë, sigurisht që unë jam futur në një psikozë, bindje që në pikën që unë jam, në padrejtësinë që më është bërë, për mua, e drejta ka shumë vlerë. Madje, jeta ime s’ka vlerë as sa gjysma e të vërtetës më, në raport me daljen e të vërtetës dhe në raport me sigurinë e familjes time. Në këtë psikozë jam. Dhe po ta them ty dhe po ja them dhe shqiptarëve.
Çim Peka: Siguria e familjes tuaj është të mos flisni, jo të flisni.
Arben Ahmetaj: Më falni! Tani, më fal, një sekond, ta mbaroj.
Çim Peka: Ose të flisni.
Arben Ahmetaj: Të lutem, ta mbaroj. Jo, unë, unë nuk pushoj, nuk pushoj së luftuari. Kush më njeh mirë, le të pyesi kreu i organizatës dy-tre bashkëpunëtorë që i jep edhe kulla, edhe i ka shpëtuar dhe nga SPAK-u, që e dinë mirë natyrën time në veprim, për shkak të incidenteve ndaj nesh. E dinë shumë mirë reagimin tim. Unë nuk jam njeri i thjeshtë në atë raport. Unë s’jam trim, s’jam ndonjë i fortë. Por unë nuk ndaloj. Nuk ndaloj. Dhe po jua them shqiptarëve, edhe për ata që më besojnë dhe për ata që s’më besojnë, një burrë ka dy vdekje.
Dy vdekje ka një burrë. Një moment kur i merr frymën e fundit Perëndia, dhe një moment tjetër kur në mënyrë të padrejtë dhe të dhunshme, siç ka bërë kreu i organizatës dhe Altin Dumani, marrin dinjitetin e një burri. Këto janë dy vdekje. Njerëz, s’kam çfarë i bëj, si ka bërë asnjë. Tjetrës, siguria e familjes time të mos flasë. Mjerë kush i afrohet familjes time, ta kërcënojë. Mjerë kush i afrohet. Unë këtë gjë tani nuk e bëj më vetëm për veten time. Bëj dhe për vendin.
Unë një gjë nuk ia fal vetes. Një gjë nuk ia fal vetes. Unë kam në historinë time shumë modeste, shumë modeste, veprime që kanë qenë përtej vetes time. Greva e urisë e 91-shit, ka qenë për mua apo ka qenë për vendin? Mbyllja e skemave piramidale me ndjesë pastë Fatos Nanon edhe Arben Malajn, unë dhe Farudin Arabin. Kam qenë 27 vjeç unë kur kam hyrë te VEFA-ja, sepse Prodi dhe Fondi Monetar tha, nuk i japim Shqipërisë asnjë cent në qoftë se nuk mbyllen skemat piramidale. Pyeteni Arben Rakipin, ka qenë në prezencë me mua, me Fatos Nanon, me Gim Tiranën dhe me drejtorin e atëhershëm të policisë. Po, ja ne të katërt i kemi mbyllur. E kam bërë për vete?
Po grevën e urisë të Partisë Socialiste e kam bërë për vete? Jo. Unë këtë gjë e bëj për familjen time, e bëj për tre vajzat e mia, dhe për vendin. Nuk e fal unë që të gjithë përpjekjet e mia, të gjithë përpjekjet e mia, me gabimet e mia, sigurisht, ta shoh Shqipërinë unë në duart e krimit të organizuar dhe karteleve të drogës. Nuk është kjo as Shqipëria e askujt. Kjo është vetëm Shqipëria e kreut të organizatës dhe 15 oligarkëve. Kaq është. Kjo është Shqipëria e… sot Shqipëria në duart e karteleve të drogës dhe krimit të organizuar dhe të korrupsionit, nuk është në dorë të shqiptarëve. Është në dorë të krimit të organizuar dhe kjo është Shqipëria që do Edi Rama, nuk është kjo Shqipëria që duam.
Çim Peka: Kjo që thoni ju është krejt e vërtetë, por të gjitha këto nuk ndodhen pas 2021 kur Edi Rama ju shpalli në kërkim. Meqenëse nuk e bëni vetëm për vete dhe për familjen, po e bëni edhe për vendin.
Arben Ahmetaj: Pyetja juaj më duket me shumë sens në ë, qerthullin e gjithë hedhjes baltë mbi atë që tentoj të bëj unë. Kjo që, pyetja juaj ë, e ka marrë përgjigjen disa herë. Unë kam këtu dosjet, edhe letra. Unë e kam luftuar aq sa ç’kam mundur marrjen e Shqipërisë në një republikë narko-ë, trafikante, që nga 2014-a, që nga 2015-a. Shikoni çfarë ka ndodhur me AKSH-in. Imagjinoni sikur unë të kisha rënë dakord që të kishim lënë projektin e TVSH-së, të tatimit të vlerës së shtuar, në dorë të privateve që nuk e dimë se kush do ishin, por siç tregojnë faktet, një pjesë e tyre të lidhur drejtpërsëdrejti me krimin. Gjithë të dhënat e tatimpaguesve, siç janë të dhënat personale.
E dini zoti Peka çfarë pasurie kanë njerëzit në Shqipëri, përveç shtëpisë e, nuk po i hyj. Janë të dhënat. Shqipëria çfarë ka? Ka ar, ka uranium? Janë të dhënat personale. Të dhënat personale dorëzohen në dorë të krimit të organizuar. Kupola e policisë është e përfshirë, kupola e policisë, nuk po flas për policinë e thjeshtë. Është e përfshirë. Po mo, a janë futur duart në TIMS? Po mo, a një nga tenderat më të sigurisë kibernetike, është një kompani e akuzuar për organizatë kriminale, person. Po, a janë përdorur këto të dhëna personale gjatë zgjedhjeve? Po. Janë përdorur.
Ahmetaj: 324 apartamentet e Ballukut, AKSHI e të tjerat janë vetëm maja e ajsbergut
Ministri Arben Ahmetaj, në intervistën e tij të 4-t tha se sipas tij, apartamentet e Ballukut, dosja e AKSHI-t, dhe dosjet e tjera, janë vetëm maja e ajsbergut të krimeve të Edi Ramës dhe qeverisë-organizatës kriminale të tij.
Çim Peka: Para se të flasim për dosjen. Ka pasur një kërkesë të re pra për ekstradimin tuaj?
Arben Ahmetaj: Jo, e ka vetëm në zemër dhe në mendje kreu i organizatës dhe Dumani. Këta kanë bërë dy herë kërkesë. Pra, si rrallë herë. Kanë bërë kërkesën e parë në mënyrë urgjente në 18 gusht të vitit 2023. Domethënë, fiks 32 ditë pas urdhrit të arrestit të kërkuar nga kreu i organizatës dhe të plotësuar me shumë dëshirë dhe me vullnet politiko-personale, siç e thotë e kam personale, nga zoti Dumani. Ka pasur një kërkesë të dytë, me një kërkesë asistence ndërkombëtare, personin që do gjeni ndonjë gjë këtu, ndonjë llogari, ndonjë pronë, ndonjë Bitcoin, gjithandej kanë, kanë shkuar, kanë investiguar fëmijët e mi në Londër.
Kur të vijmë tek Eko-Parku do bëj një krahasim, fëmijë, kalamaj, se mos kishin ndonjë fond nga, e kupton? Domethënë, fëmijët e mi. Ndërkohë, GJKKO-ja, s’dua t’ia zë emrin gjyqtarit, në respekt të tij në fakt, pavarësisht se nuk e meriton respektin, i ka mohuar bukën Kejsit dhe Keilit. Ka vendim gjykate për bukën e Kejsit dhe të Keilit. Ja ka mohuar. Pronat e mia nuk lirohen. A u liruan pardje pronat e Erion Velisë indirekte? Po! Dhe jemi duke folur për miliona miliona euro.
Pronat e mia, të vëna përpara 2004-ës, e përpara 2007-ës, të sekuestruara me vendim Gjykate Kushtetuese, dhe ndërkohë gjyqtari del 5 minuta të shtunën dhe thotë, të më falin shqiptarët se e kanë zakon, nuk më rruhet, thonë. Edhe te SPAK-u e përdorin, edhe te GJKKO-ja. Nuk na ruhet. Pse? Se siç e thotë edhe zoti Dumani, e kam personale thotë ai, i kam bërë karshillëk kryeministrit. Unë i kam, paskam bërë karshillëk kryeministrit. Unë do t’i bëja çdo lloj kryeministri që sillet kështu me Shqipërinë, sikur ta ketë plaçkë. Çdo lloj.
Çim Peka: Dhe sa kanë avancuar me dosjen tuaj?
Arben Ahmetaj: Unë do të duhet të isha sot në burg, ta dinë shqiptarët. Dosja ime s’ka shkuar në gjykatë akoma. Është tjerë se nuk arrin dot që të lidhin akuzën e korrupsionit dhe akuzën e pastrimit të parave. Po nuk dua t’ju lodh me çështjen time. Domethënë, shpejt e shpejt fare. E para, unë nuk kam pasur asnjë funksion zyrtar, as të jepja koncesion inceneratorësh. Nuk kam qenë si institucion apo si ministër as në procesin e vlerësimit dhe as atë të akordimit të koncesionit, një.
E dyta, sajohen salto mortale si ajo e tenderit të OSHE-së që jua thashë herën e kaluar, ku pa asnjë lidhje me asgjë, Besmiri i SPAK-ut, Besmiri që s’e lidh dot dy fjalë, është bërë hetues i SPAK-ut Besmiri, shkruan në emër të Altin Dumanit dhe Enkeleda Millonait, thotë; në këtë tender thotë, janë fituar para dhe ka mjaftueshëm para dhe për vilën e Lalzit. Shqiptarët kur më dëgjojnë mua tani ju duket sikur unë jam duke sajuar. Është në dosje dhe këto nuk janë shkruar as në kohë të komunizmit, as në kohën e fashizmit. Ja një dokument.
Çim Peka: Po çfarë lidhje ka tenderi i OSHEE-së me vilën e Lalzit?
Arben Ahmetaj: Të lutem, mos më, mos më largo. Ja një dokument. Ja dokumenti zyrtar nga pronari dhe nga pronari dhe ndërtuesi, që vileta në Lalëz që ka marrë familja e Eriolës, Klodian Zoto, në punë të vet nuk ka paguar asnjë cent, s’ka qenë kurrë pronar. Ja ku është. Tashi, sajohen lloj-lloj, shkon, takon zonja Mercenarin, Mercenari vetë e bën denoncimin, Altini i thotë bëje shpejt, s’ka problem se unë nuk të pyes, nuk të marr në pyetje, ku i gjete ti ato, ku i gjete ti këto, mjafton ta fusim këtë në burg. Se e ka personale me mua. Personale le ta mbajë, nuk i takon se është kontribut kundër demokracisë dhe kundër të drejtës, kundër prezumimit të pafajësisë. Kundër barrës së provës.
Tjetra, në raportin e Nixon Peabody, shkruhet qartë që rialokimet. Një nga akuzat, të nderuar qytetarë, është që unë kam bërë rialokime. Ministri i financave bënte, bën diku te 2500, 3000 rialokime në vit. Dhe i bën gjithmonë me kërkesë të ministrave të tjerë. Dhe i bën për kontrata tashmë të dhëna. Nëse i bën për të reja, e sjell si zë, nuk e sjell si kontratë, si zë investimi potencial. Altin Dumani me mendjen e Besmirit, këtë e quan korrupsion. Nuk i kam bërë, janë kontrata të dhëna edhe sikur të kenë qenë. Ose janë të reja dhe s’kanë të bëjnë me mua dhe nuk e bëj unë. Unë nuk jam autoritet kontraktor. Tentojnë të akuzojnë për asete private, zoti Peka.
Ta dinë shqiptarët se kanë dëgjuar 324 apartamente të plaçkitësesh (Ballukut), është maja e ajsbergut. Është maja e ajsbergut. Dhe AKSH-i edhe ajo që po dëgjojmë për plaçkitëshen, është maja e ajsbergut. Akuzojnë për asete private, i dashur. Asete private të vëna përpara se unë të bëhesha ministër. Po ja bëj një sfidë, ja kam bërë unë Altin Dumanit. Po ja bëj kreut të ri të SPAK-ut.
A ka nxjerrë një udhëzim Altin Dumani që kur fillon një hetim bëhet hetim pasuror, ë? I drejtë, i padrejtë, kushtetues, jo kushtetues, afër mendsh që gjithmonë ka të drejtë Altin Dumani. Pse nuk i bën? Pse nuk fillon? Për çdo anëtar të qeverisë. Ja ku po i them shqiptarëve sfidë. Pasuria ime pas bërjes ministër vetëm është reduktuar. Përjashto rivlerësimin, që është praktikisht e bëjnë të gjithë…
Çim Peka: Po po, jo rivlerësim është…
Arben Ahmetaj: Po pra, po. Shtim pasurie perse në aspektin materialo-konkret apo financiar. Është në vlerë, për shkak të rivlerësimit të viteve. Ja, sfidë e bëj. Merrni të gjithë që kanë qenë ministra dhe që janë ministra dhe hetojeni pasurinë. Bëni veting siç më bëre mua veting. A më bëre mua veting? Tërë jetën time. A shkove në vitin 2004? E dini ju të nderuar qytetarë që kanë hetuar punë të 2004-ës? 22 vjet më parë, punë 22 vjet më parë, me fatura. Atëherë s’kishte akoma sistem bankar të strukturuar. Unë e kam pasur me fatura. Edhe me kredi bankare dhe një sekond se s’kam mbaruar.
Ahmetaj: Këto janë 4 depozitat e parave të Edi Ramës, prandaj i mbron
Në intervistën e tij Arben Ahmetaj tha se sipas tij katër persona janë depozitat e Edi Ramës ndër vite, depozita parash.
Sipas Ahmetajt Balluku, Veliaj, AKSH-i, Manastirliu janë depozitat e Ramës, me të cilat ai është sjellë ndryshe, nga është sjellë me të
Çim Peka: Problemi nuk është se ju ka dalë diçka, problemi është që ju ju hetojnë dhe të tjerët nuk i hetojnë.
Arben Ahmetaj: Po ja ta them pse. Edi Rama, kreu i organizatës, ka katër depozita, të interesave të veta kriminalo-financiare. Bashkia e Tiranës, Ministria e Infrastrukturës me plaçkitsen, AKSH-i, kopshti privat i tij, dhe 7-8 vitet e fundit, shëndetësia. Për shëndetësinë do flasim herës tjetër, siç e diskutuam. Edhe për thagmën e tokave. Ju e dini, unë jua tregova, sot në emailin tim 1000 Nest Angoni dërgojnë denoncime.
Çim Peka: Pra ju po thoni, Erion Veliaj, Belinda Balluku, AKSH-i dhe Ogerta Manastirliu janë depozita…
Arben Ahmetaj: Kjo është arsyeja pse ka, është sjellë ndryshe me ata dhe ndryshe me mua. Kjo. Pyetja jote ishte pse ata i mbron? Unë do isha i turpëruar të më mbronte kreu i organizatës. Mua po të më mbronte kreu i organizatës, po jua them shqiptarëve, i bie që isha pjesë e organizatës së tij kriminale.
Çim Peka: Po si ka mundësi që 4 depozita të Edi Ramës dy janë në burg, ose një është në burg, tre të tjerët janë rrugës për aty dhe Edi Rama nuk i ka mbrojtur kur ju thoni që ai kontrollon SPAK-un?
Arben Ahmetaj: Ta mbaroj këtë dhe do vij se është e rëndësishme. Pra, siç ju thashë, tentojnë të akuzojnë për asete private të vëna para emërimit tim në qeveri. Unë e bëra një sfidë. Një veting hetim pasuror. Dhe do t’ju lutem që të dali përballë shqiptarëve dhe të thotë që po, Ben Ahmetaj i është shtuar pasuria. Ja çfarë ka vënë, ja çfarë ka vënë, ja çfarë ka vënë. Dhe pastaj të më krahasojnë me të tjerët. Po. Sfidë! Jo një sjellje ndryshe aty, një sjellje ndryshe këtu. Këtë e fusim në burg, këtë nuk e fusim. Këtë i kërkojmë pezullim nga detyra, pezullim nga detyra, me kë talleni ju? Ç’është kjo pezullim nga detyra? Pse kaloni nga shkalla në shkallë ju? Po do vijmë aty.
Çim Peka: Ta mbarojmë me ty njëherë.
Arben Ahmetaj: Tentojnë të akuzojnë bashkëshorten dhe ish-bashkëshorten për procese profesionale pa asnjë lidhje. Po e di për çfarë akuzohet Eriola? Akuzohet Eriola se ka kontrata me kompani jashtë Shqipërie që s’kanë lidhje me Shqipërinë fare, që s’kanë lidhje me punë publike, që s’kanë lidhje me inceneratorët, të vërtetuara. Janë punë fiktive, thotë zoti Dumani. Se i do qejfi i tij. Domethënë, me këtë logjikë, çdo profesionist, çdo konsulent në Republikën e Shqipërisë mund të akuzohet për pastrim parash. Në një vit e gjysëm, a dy vjet, diku te 60 e ca, 70 mijë euro punë. Dakord? Në profesionin e saj. Pra, këto janë, që ta dinë shqiptarët se dëgjojnë ndonjëherë me të drejtë atë Bushatin që thotë, ore Saliu doli dhe argumentoi dosjen e vet. Po mo mirë e ka bërë kushdo që e ka bërë. Po kjo është. Dhe e fundit fare se nuk dua t’i lodh shqiptarët dhe i kërkoj shumë të falur.
Çim Peka: Po.
Arben Ahmetaj: A është normale? Kjo çështja e Buka, që është një nga çështjet më qesharake, por do futet në Gines për çështje qesharake. Sot është në gjykatë, në gjykim, është qesharake. Që shkon prokurori i çështjes, që ka bërë thagma. Thagma, unë nuk e di, unë s’e konceptoj dot si mund të bëjë nga ato gjëra. Një ditë të bukur, deklaron në gjykatë që, akuza që kam, në qoftë se do duan shqiptarët, t’jua dërgoj, e kam futur në Facebook.
Çim Peka: E kam nxjerrë atë.
Arben Ahmetaj: Po, dhe ka dalë. Thotë, shiko, akuza që ky ka dëmtuar interesat e shtetit, është lapsus. Po mirë mo, KLP-ja, kur i bën pyetje kandidatëve, e pyet çfarë ndodh. Ç’janë pyetjet këto? Cilat janë karakteristikat në KLP? Cilat janë karakteristikat që juve i pëlqeni paraardhësit? Aman o burrë, po tash është trup kushtetuese. Trupa kushtetuese praktikisht, unë nga trupat kushtetuese, në filozofinë e edukimit tim dhe të thelbit të shtetit, unë mbaj shënim. Ç’është shënimi të mbaj unë? Njëri, një zonjë i bëri, një pyetje për karakteristikat, një kandidat i kthehet me tallje për karakteristikat fizike e ke fjalën. Po si mo, kjo është trupa kushtetuese? Po kjo është drejtësia? Po ai është drejtësia, ajo është. Dhe prokurori thotë, ky thotë, momentin e parë, i ka bërë dëm shtetit thotë 7 milionë euro, që është idiotizëm ekstrem në aspektin profesional. Një ditë të bukur thotë është lapsus. Dhe gjyqtari e kalon për gjykim dhe kur i ka dhënë urdhër vetë gjyqtari që bashkoje çështjen. Çfarë kanë këtë stilin e, ke parasysh këtë stilin me, me fraksione? Fraksionet i kanë vetëm për të frikësuar, për të mbajtur pezull, ë dhe për të kërcënuar të gjithë ata që nuk sillen sipas dëshirës së disa prokurorëve. Jo të gjithëve. E mbylla pjesën time, unë betejën e kam sa ç’e kam personale, familjare, e kam me të gjithë.
Çim Peka: Tani të vazhdojmë.
Arben Ahmetaj: Deri në Strasburg. Dhe, edhe një gjë tjetër. Do përballem unë me drejtësinë, se e thonë, unë do përballem me drejtësinë kur kreu i organizatës të mos i ketë, të mos i ketë duart në fyt.
Arben Ahmetaj: Kkupola e PS-së ka vdekur, nuk ekziston më, sepse asnjë nuk çohet të flasë kundër Edi Ramës
Si ish-numri 2 i qeverisë së Edi Ramës dhe që i ka parë gjërat nga brenda me syrin e tij, Ahmetaj është shprehur Edi Rama ja ka dhënë Shqipërinë 15 oligarkëve, e ka ndarë me hartën para.
Çim Peka: Pra nuk ka më Parti Socialiste po thoni ju.
Arben Ahmetaj: Nuk ka më drejtim të Partisë Socialiste, socialistë ka pafund.
Çim Peka: Fatkeqësisht po.
Arben Ahmetaj: Ti thua fatkeqësisht? Unë jam një ndër ta që çfarë e ke, në qoftë se ti ekzistencën time e quan fatkeqësi, është histori tjetër. Po, sigurisht që këtu..
Çim Peka: Ekzistencën tënde politikisht, sigurisht që ashtu e quaj.
Arben Ahmetaj: Tashi, po, të bëj një pyetje shqiptarëve. A doli raporti i OSBE/ODIHR-it? A e di çfarë ka bërë raporti i OSBE/ODIHR-it, zoti Peka? Janë tre raporte. Këto tre raporte kanë bërë një ë vizatim të detajuar të krimit të organizuar në zgjedhjet e Shqipërisë. Është hera e parë, i kam këtu të cituara. Dikur ka pasur probleme me shitblerjen ë, në historikun e zgjedhjeve, për turpin tonë, nuk e kopjuam njëherë Kosovën, me atë shembull që bëri herën e fundit. Patjetër që kemi pasur probleme, po kurrë nuk është faktuuar, vizatuar influenca e krimit të organizuar në zgjedhje. Në raport, flitet drejtpërsëdrejti për influencën e këtij të fundit në Durrës, Elbasan, Tiranë dhe Shkodër. E para. Është hera e parë.
Fillojmë debatojmë, është raporti më i mirë, është raporti më i keq, është raport shumë i keq, është më i keq. Nga të gjitha historitë e zgjedhjeve në Shqipëri. Por nuk është ky debati. Ore të ka dalë një fenomen i ri këtu zyrtarisht, ta ka vizatuar raporti i OSBE/ODIHR-it, ta ka vizatuar raporti i Departamentit të Shtetit, ta ka vizatuar raporti i Progresit. E dyta, përqendrimi në funksion të zgjedhjeve i administratës kryesisht në Tiranë dhe në Fier. I duket njeriut çudi kjo? Jo. Nuk i duket njeriut çudi. Dhe ka bërë dhe skemën e skenarin, komplet skanerin e mediave të Shqipërisë, ku flet dhe për influencë të qeverisë deri në dhënie, akordim të investitorëve strategjikë.
Çfarë do presësh ti nga ato media? Ti do presësh të vërtetën? Jo. Do i bien violinës sipas partiturës së kreut të organizatës. Madje dhe vetë ankohen thonë s’jemi më televizione, jemi bërë si Radio Televizioni Shqiptar në kohën e Enverit.
Çim Peka: Po Erion Veliaj thotë më futi Rama në burg.
Arben Ahmetaj: E ka futur Rama në burg.
Çim Peka: Po.
Arben Ahmetaj: Erion Velinë, më fal se do kthehem prapë këtu se kam. Erion Veliaj është viktimë e Ramës dhe e ka gënjyer në mënyrë të vazhdueshme për të bërë spektakël që ta arrestonte në zyrë. Edi Rama është tallur me Erion Velinë dhe e ka degjeneruar publikisht me qëllim, për statistikë, për heqje qafe. Dhe po ta shikoni përse e ka futur në burg, s’ka lidhje fare me depozitën. E mban, se depozita është e Ramës. Jo, se depozita nuk duhet ngacmuar, se i kthehet Erion Veliaj thotë atij unë i kam bërë për ty këto. Dhe po ta shohësh ti, i lirojnë asetet X-it dhe Y-it të lidhura me Erion Velinë.
Ndërsa shtëpinë e fëmijës tim dhe ë të vënë në 2004-ën, nuk e lirojnë GJKKO-ja. GJKKO-ja, se këta thonë, ta varrosim Arben Ahmetajn. Çfarë do na bëjë ne, foli? Çfarë do ju bëjë? Deri në Strasburg. Dhe përtej Strasburgut. Se ka dhe përtej Strasburgut. Patjetër. Po. Ka gjykata të tjera përtej Strasburgut. Që të japin të drejtën. Mjafton të kërkosh dhe mos ndalosh. Shtëpinë time, domethënë, milionat e eurove të këtyre i lironi ju. Kur ty të thotë Gjykata Kushtetuese ore çfarë ke bërë? Ti me atë standard si GJKKO që nxore lirove pronat e Bardhisë të bashkëpunëtorit të Erion Veliajt, a the që nuk ka vlerësim? Aty thotë Gjykata Kushtetuese që s’ke bërë vlerësim. Aty thotë Gjykata Kushtetuese që i ke marrë nga dy herë. Përse njëra ka një standard, tjetra ka apo ky ka fyer kreun e organizatës, unë kam fyer kreun e organizatës, për këta.
Ka Strasburg, ka dhe gjykata të tjera. Ku një qytetar si unë do gjejë të drejtën. Dhe në fund, dhe kthehemi te një element tjetër i OSBE/ODIHR-it se nuk dua të iki nga shtyllat. Jemi duke folur për fenomene, nuk jemi duke folur më për fatin e Benit. Unë fatin tim do ta do ta ndjek. Po. Për herë të parë flet për përfshirjen e biznesit privat në funksion të zgjedhjeve. 15 oligarkë. Ja, po i ftoj shqiptarët tash.
Ka një sfidë dhe për ty. Ka një sfidë dhe për këdo në një shtëpi shqiptare. Merrni hartën e Shqipërisë dhe gjeni një projekt që është jashtë 15 oligarkëve. Një. Do gjeni një gjë që ka ngelë pa u dhënë nga ky në interes të vet. Gjejeni një gjë. Asgjë më. Merre jugun, dhënë këtij, dhënë atij, dhënë atij, dhënë atij, dhënë atij. Merre Shqipërinë e mesme. Ky, ky, të gjithë nëpërmjet kriminalizimit të ligjit të investimeve strategjike që duhet çuar urgjent në Kushtetuese. U bë për të qenë maksimumi deri në pesë vjet. Nuk mund të jetë një mënyrë sjellje për petum e përhershme për një qeveri që bazohet, që do duhej të bazohej, se kjo s’ka lidhje fare, tek qeverisja e mirë. Pse? E përdor, do ta shohim. E përdor ligjin e investimeve strategjike për të çuar prona shtetërore, asete publike, të drejta aty ku i do qejfi i këtij. Pa tender, pa konkurim, pa konkurim.
Ky është frymëzimi që thotë ndonjëri në Bruksel që Shqipëria është frymëzim për integrimin? Narkoshteti është frymëzimi? Mungesa e konkurrencës është? Korrupsioni, kupola e policisë e lidhur me krimin? Këto janë. Ky është frymëzimi. A i bie që paskemi devijuar nga nga nga vlerat? Mendoj që e kemi ne gabim. Pra, po kthehem dhe njëherë, përfshirja e biznesit privat për herë të parë. Pra, ky, këta që i ka aksionerë në ë gjithë logjikën e tij të zhvatjes së vendit, për të siguruar influencën e vet kriminale dhe kur së shpejti mos të jetë kryeministër, dhe për ta lënë këdo që do vijë më pas, pa frymëmarrje ekonomike, pa program ekonomik sepse të gjithë arteriet e ekonomisë së vendit janë dhe do jenë të dhëna. Po vazhdoj. Të njëjtat gjëra shkruhen qartë dhe në raportin e Departamentit të Shtetit. Shumë qartë. Krimi i organizuar. Çfarë ka bërë SPAK-u? Se po diskutonim atë kohë për SPAK-u, ju thatë që ka ndryshuar qasja.
Ahmetaj: Ekoparkun e ka bërë Edi Rama. Rasti i McGonigalit skandal, është mbështetur një oligark rus
Ish-zëvendësi i Edi Ramës, Arben Ahmetaj gjatë intervistës së tij ka deklaruar se, drejtësia e re kërkon që tia lërë aferën korruptive të Ekoparkut, Lefter Kokës.
Por sipas tij, Ekoparkun e ka bërë Edi Rama dhe Koka kishte dy vite që nuk ishte ministër, kur është firmosur kjo aferë korruptive.
Duke komentuar për skandalin tjetër, atë të McGonigal. Sipas Ahmetajt, në këtë aferë është mbështetur një oligark rus.
Çim Peka: Nuk ka filluar, jo s’ka përfunduar. As nuk ka filluar.
Arben Ahmetaj: Nuk ka përfunduar, po e quaj. Dakord. Dhe ja dhanë njerëzve. Ky e degjeneroi Erion Velinë, u tall me familjen e Erion Velisë, u tall, u tall. I bënte edhe i bënte edhe statuset e Facebook-ut në mënyrë që të armiqësonte individualisht me prokurorët që prokurorët s’duhet të binin në atë kurth të kreut të organizatës.
Se në finale Erion Veliaj ka prezumim pafajësie, ka në fund. Ka prezumim pafajësie. Nuk vete ti e shikon me inat Erion Velinë se të ka thënë ty Edi Rama. Degjeneruar. Edhe e la në zyrë për t’u arrestuar.
Dhe sa herë që Erioni jep ndonjë mesazh, i lirojnë asetet… Vijmë te Ekoparku. Ore, a e dini që ja kanë ngjitur Terit Ekoparkun.
Ekoparkun është bërë dy vjet pasi kishte ikur Teri. Po, ja kanë ngjitur, ja kanë ngjitur Terit dhe Terin e kërcënojnë. Tani thonë, shiko se ne të kthejmë prapë në burg ty. Që të mos, që ta mos e shqepi Teri. Vetëm të mbajë në kurriz, ekoparkun e ka bërë Edi Rama. Ka letër publike që e nxorëm, letër publike që urdhëron që urdhëron bërjen e prokurimit të drejtpërdrejtë. Fëmija e ë zonjës së tij ka bërë projektin, është paguar nga inceneratorët.
Tash, po ta bënte fëmija im, o imagjinoje njëherë, ja të lutem zoti Dumani. Sille njëherë në atë mendjen tënde ë ë të emocionuar negativisht ndaj meje. Siç e thua dhe vetë, e kam, e kam personale. Po ta kishte bërë këtë gjë Livia ose Kejsi, çfarë do kishe bërë ti? Ti do kishe dalë siç ke qejf të dalësh në parlament dhe të thuash, ky për ne është në kërkim ndërkombëtar. E shikon dhe Pentito. Pentito duhet të bëhesh ti.
Dumani, pentito duhet të bëhesh ti, duhet t’i dalësh shqiptarëve dhe t’i thuash, më fal që unë kam dëgjuar ë kam ndjekur urdhrat e kreut të organizatës dhe kam shkelur ligjin. Unë shkel të drejtat e një njeriu. Unë kam kërcënuar edhe të pyetur. E thuash këtë një ditë, se ky dëm që i ke bërë ti demokracisë dhe drejtësisë, diku këtu dhe këtu, familjari edhe ti, besoj të ri.
Do lajë ndaj meje. Leje ndaj meje, harroje ndaj meje, ndaj meje e paske personale. Nuk e di pse ë të ka ardhur ky afsh emocional kundër meje, se, se kam idenë, po nuk e di. Pra, pse u bë ekoparku me pa tender? Pse u bë? Pse s’u bë rindërtimi më pa tender? Ore rindërtimi ishte emergjencë. Emergjencë, i shikoje njerëzit nëpër çadra, ishte emergjencë. Nuk e bëmë rindërtimin. Pse u bë Ekoparku?
Në duart, në çfarë duar shkuan? Pse ja ngjisin Terit? Pse e kërcënojnë Terin që ta kthejmë prapë në burg, ndërkohë që ka mbaruar ditët e veta se çfarë bëri? Cila është arsyeja? Cila është arsyeja? Që mos flasi. Që mos flasi për këtë. Ku është personi që ka firmosur? Ja, ja u jap një një një hint ë gazetarëve investigativë. Personi që ka firmosur zëvendësi i Alqi Bllakos. S’ka firmosur Alqi. Alqi vetëm budalla është. S’ka firmosur. Ku është sot? Kaq. E lashë, investigojeni. Çfarë ka thënë? Ku ka folur ky që ka firmosur për ekoparkun? Para nja 20 ditësh. Kaq. Zoti Peka se s’jam unë as Ansa as 007.
Çim Peka: Zëvendësi i Alqi Bllakos?
Arben Ahmetaj: Zëvendësi i atëhershëm i Alqi Bllakos që ka firmosur ekoparkun. Dhe ai ka folur para 20 ditësh.
Çim Peka: Folur para nja 20 ditësh, ka folur kështu në mbështetje të…
Arben Ahmetaj: Është interesante. Do e ndjekim, do e ndjekim.
Çim Peka: Lëreni. Po.
Arben Ahmetaj: Por rastin e McGonigalit mos e, shumë e rëndësishme me ë i rikujtoj shqiptarëve. Çfarë ka ndodhur? Rasti i McGonigalit po mirë mo dakord.
Çim Peka: Një sekondë se tani se po ma bëni pak quiz. Ish-zëvendësja e Alqi Bllakos ka firmosur për Ekoparkun, vëlla i ambasadorit është?
Arben Ahmetaj: Nuk, nuk jam as Ansa, as 007. Po se e di. Zoti Peka…
Çim Peka: Dua të lidh diçka.
Arben Ahmetaj: Të lutem, a mund të investigosh ose të vësh një njeri të investigojë?
Çim Peka: E mora sinjalin. Investigoni.
Arben Ahmetaj: Dakord. Ka gazetarë shumë të mirë që të shkojnë te rrënja.
Çim Peka: Po merren.
Arben Ahmetaj: Okej. Rasti me McGonigalit është alarmant. Është korruptimi i një agjenti special të shërbimeve të partnerit kryesor tonit, partnerit strategjik, Shtetet e Bashkuara. Janë mbështetur oligarkë rus. Po do të përdorësh dhe një standard që ke përdorur të herët e tjera? Darka 10.000 dollarëshe.
Dhe Dumani thotë që e kemi në hetim. Ore, si e ke në hetim? Ti Erion Velinë e çove për një vit në gjyq. Mua më arrestove për dy muaj. Kjo do, kjo do 20 vite. 20 vite, domethënë që të vijë dosja, që të vejë të pyetet, që të bëhet. Ka bërë çudira me dosjen time. Ka bashkuar dhe ka, ka bashkëpunuar dhe me inceneratorët për të sajuar. More në mënyrë ilegale. Ta nxjerrim një moment. Nuk është, s’ka vlerë tani për shqiptarët. Po po flas për këtë.
Po, pse e mban ti dosjen me kaq terezi? Çfarë problemi ke? Apo, siç tha njëri tek KLP-ja tha, patjetër tha që prokurori tha do mbajë edhe balancë politike. Balancë politike, domethënë arrestimi i ish-zëvendës kryeministrit, ish-kryetarit të bashkisë, të ka shërbyer për balancë politike.
Ndërsa arrestimi i këtyre nuk të shërben si balancë politike. Dhe shkon kërkon ti, pse s’kërkon drejtpërsëdrejti imunitetin, po i vjen vërdallë? Pse shkon në Gjykatën Kushtetuese? Pse? Cila është arsyeja? E po ta them unë. Do qëndrimin tim në raport me atë çështje, zoti Peka? Ta ndaj dhe me shqiptarët? Po mo, kryeministri i vendit ka të drejtë të shkojë në Gjykatën Kushtetuese. E qartë. Ka më të drejtë, se ka pikëpyetje, a mund të ma, më fal ta mbaroj, a mund të ma pezullojë mua një ë trup tjetër ministrin apo jo. Ka të drejtë të pyesë, të shkojë në gjykatë. Patjetër, patjetër ka të drejtë, edhe ka të drejtë gjykata ta gjykojë se është precedent dhe mund t’i japë të drejtë ose mos t’i japë të drejtë. Po pse SPAK-u pse nuk e çon për direkt për heqje mandati? Heqje, më falni, imuniteti?
Çim Peka: E çoi pas kësaj.
Arben Ahmetaj: Po pse? Çfarë loje po bën? Ça, çfarë teatri po bën? Çfarë teatri?
Çim Peka: Duhet ta çonte që në fillim.
Arben Ahmetaj: Patjetër. Në momentin një. Pse? A erdh Altin Dumani dhe gjithë grupi i ish-kolegëve të mi socialistë nuk e pyeti njeri, ore çfarë bën? E pyeti një deputet i opozitës, ore çfarë ke këtë nxitim? A e pyeti, çfarë ke këtë nxitim që do me arrestu këtë? Se lexuan dosjen fare, 17 orë i lanë avokatëve të mi, 17 orë. 17 orë se unë duhet të shkoja në arrest shtëpie, më falni shqiptarët. Pse nuk e çon direkt ti kërkesën për imunitet? Pse kjo është zëvendëskryeministre e dashur.
Kjo është ministre e Infrastrukturës, ka 80 e ca përqind të buxhetit, vazhdon të japë tendera, vazhdon të kërcënojë njerëz, vazhdon të bëjë, vazhdon të bëjë festa. Po, vazhdon të orientojë, vazhdon të fshijë. Pra, në rastin tim unë që s’isha askushi dhe që asnjë nga Partia Socialiste kupola nuk guxonte të më fliste, përveç Paulin Sterkajt dhe Alket Hysenit. Të tjerët s’guxonin ta afrojnë. Kur jam ulur njëherë, një miku tim të vjetër, që gati jam rritur me të, o çfarë ke që dridhesh. Po se mos na shikon njeri i thotë atij. Po. Ku ishte rreziku im? Unë s’isha asgjë, mua s’ma afroi asnjë njeri. Asnjë njeri. Miqtë e mi bënin sikur s’më shikonin. Pse? Se i përgjonte Rama dhe Altin Dumani. Po ka ndryshuar shumë sot. Shumë ka ndryshuar sot. Shumë. Po unë prapë jam i trishtuar. Në thelb, për sjelljen e tyre, edhe të kolegëve të mi.
Dhe sot del Taulant Balla e thotë do ta studiojmë. Pse s’dole Taulant ti në rastin tim, ta studioje? Çfarë orientove? Ishe kryetar grupi. Ke ngrënë bukë në shtëpinë time. E di mirë çfarë kam bërë dhe çfarë s’kam bërë unë. Pse nuk i the, po merre ta shohim dosjen njëherë, ta lexojmë. 17 orë i latë. Pra, kjo që po them unë ka të bëjë me qasjen e SPAK-ut komplet politike. Dhe këtu është momenti t’i përsëris prapë, është në turp të Shqipërisë, të Shqipërisë trajtimi që i është bërë Ilir Metës.
Ilir Meta ka qenë mik. Mik me Ramën dhe armik me Ramën. Me mua s’ka qenë as mik as armik. Armik ka qenë njëherë se s’më ka lejuar një sekondë, të punësohesha kur kërkoi i ndjeri Fatos Nano të më bënte drejtor të administratës publike. Në pasi u ktheva nga Amerika për herë të dytë. Nga shkolla. Po mu soll si armik. Tha është njeriu i Nanos edhe i Ben Malajt. Unë e kam pasur nder të jem i Nanos dhe i Ben Malajt, pavarësisht marrëdhënieve të sotme me me Benin. Patjetër.
Kemi bërë çudira në favor të vendit. Mbyllur skemat piramidale, kam mbyllur doganat unë, më ka urdhëruar, më ka thënë shko, mbyll doganat. Se i kemi çorbë dhe do vdesim për bukë. Po. Edhe kur kam kaluar në Tepelenë kam kaluar gati gati mes plumbash. Kam, kam njerëz dëshmitarë gjallë akoma që e kujtojnë. Po more, po, po. Ja kjo është. Dhe ky ka qasje politike. Unë shpresoj që SPAK-u të ndryshojë genin e varësisë politike dhe genin e mosrespektit ndaj jetës së njeriut dhe të marrë fytyrë humane. Ore si ka mundësi e merr zvarrë ish-presidentin? A e pa si u trajtua Sarkozy? Je qejf, dakord. Dakord.
Çim Peka: Mos bëjmë krahasim.
Arben Ahmetaj: Prit, prit një sekondë. Po jo më duhet ta mbaroj se dua ta ndaj me shqiptarët.
Çim Peka: Po ka mundësi mor se presidenti i Francës nuk është…
Arben Ahmetaj: Po është nderi i Francës.
Çim Peka: Kryetar bande siç thoni ju për këtë që është në Shqipëri.
Arben Ahmetaj: Po ka pra mundësi. Një sekondë more bëj si mundet po çfarë nderi? E filmon. Po ti more që e filmon. Si more guxon ti e filmon ish-presidentin që e marrin zvarrë si qen rrugësh? Nuk e di unë çfarë ka bërë mo. Unë nuk e di unë çfarë ka bërë. S’e di. Ti nuk e merr ashtu. Përse e trajtoni ndryshe çështjen e Erion Velisë për ta marrë në, në zyrë, për t’u arrestuar në zyrë, në mënyrë simbolike? Për çfarë? Shkoje në shtëpi. Kërkoje, kryetar i bashkisë, i zgjedhur. S’ke nevojë.
Pjesa tjetër e intervistës:
Intervista e katërt me ish-zëvendëskryeministrin, ish-ministrin e financave, një prej figurave kryesore të Partisë Socialiste, në fakt denoncuesi kryesor i aferave të qeverisë ku ai vetë ka pas bërë pjesë me Arben Ahmetaj. Ahmetaj, mirëmbrëma, mirë se të gjeta.
Arben Ahmetaj: Mirëmbrëma.
Çim Peka: Të falënderoj sërish për gatishmërinë dhe në një farë forme premtimin e mbajtur për vazhdimin e serialit të denoncimeve, por edhe për të mbrojtur, në fakt, atë çfarë ju keni thënë dhe për të hedhur poshtë të gjithë skeptikët se akuzat tuaja nuk ishin fakte dhe se ne i dinim. Ndërkohë që gjatë këtyre dy-tre javëve në Tiranë ka fituar një perceptim tjetër, i kishte thënë Arben Ahmetaj, në fakt gjithçka doli. Do flasim gjatë për të gjitha akuzat dhe denoncimet që keni bërë, por edhe për të rejat, çfarë mund të keni se e shikoj që tavolinën e keni sërish prapë me, me dosje. Por dua ta filloj aty ku e mbyllëm intervistën e tretë. Pra ka ndryshuar me Arben Ahmetajn, nga fundi i intervistës së tretë deri më sot, bëhet rreth një vit. Domethënë, statusi juaj ligjor, edhe gjendja juaj, sepse ka pasur një lajm se ka një kërkesë të re për ekstradim të Arben Ahmetajt.
Arben Ahmetaj: Në raport me, mua dhe me familjen dhe me familjen time, kanë ndryshuar shumë gjëra ashtu siç ka ndryshuar edhe në realitetin shqiptar, në ë, qarkun e një viti. Ë, ka vazhduar genocidi i thellë, i mirëorganizuar ndaj familjes time. Unë jua kam shpjeguar dhe juve ë, jashtë kamerave, po edhe ë, përpara kamerave, kamerave e kam thënë, që, ë, mënyra se si është vepruar me mua dhe me familjen time është e paprecedent në ë, 30 vite. Praktikisht, ë, e kam thënë në vitin 23 në shkurt, që ka një strukturë, ë, gjysmë-mafioze, e cila ndër vite, është vërtetuar që është një strukturë mafioze, e përbërë nga kreu i organizatës, nga instrumentat e tij, që nga Plaçkitja, Erioni, apo dhe ë, persona shumë afër, në të njëjtën godinë në zyrës së kryeministrit, që do t’i kthehemi…
Çim Peka: Duke qenë se duket se të kanë ndjekur pas në regjistrime çështjes së SPAK… do flasim me emra konkretë. Plaçkitja është Belinda.
Arben Ahmetaj: Po.
Çim Peka: Erioni është Erion Veliaj.
Arben Ahmetaj: Po.
Çim Peka: Tjetri ishte…
Arben Ahmetaj: Do vijmë, do ta përmendim gjatë, po kreu i organizatës, domethënë…
Çim Peka: Rama, Balluku, Veliaj.
Arben Ahmetaj: Po. Dhe një person, nivel i lartë administrativ, afër zyrës së kryeministrit, në të njëjtën godinë me zyrën e tij. Do t’i vijmë më pas edhe me emër. Pra, që të mos këputemi…
Çim Peka: Pra, ka një person të katërt.
Arben Ahmetaj: Po. Pra, që të mos shkëputemi, flas nga ana e strukturës qeveritare. Jashtë qeveritare kemi krimin e organizuar, kemi media të financuara nga qeveria, të cilat në momentin e parë kur unë i thoshja, dhe nuk gjykoj asnjë shqiptar që edhe mund të mos ketë besuar, sot, janë verifikuar…
Çim Peka: Vetëm një gjë se po ju pyesja për statusin…
Arben Ahmetaj: Me fakte, të lutem, se ngeli duke më…
Çim Peka: Një sekondë, për ju dhe për familjen çfarë ka ndryshuar gjatë një viti? Dhe ju më përmendni strukturën kriminale brenda qeverisë, katërshja Rama-Balluku-Veliaj dhe dikush tjetër, struktura kriminale jashtë qeverisë dhe mediat. Ku hyjnë këta, këto struktura ndaj familjes tuaj?
Arben Ahmetaj: Të falënderoj për pyetjen, po të lutem mos më ndërpre sepse dua që të komunikoj me ju dhe me publikun atë që unë mendoj është e rëndësishme, pastaj është në gjykim të publikut dhe sigurisht edhe në gjykimin tuaj që të vendosni ë sa e rëndësishme është. Ju e dini që unë jam kërcënuar në Shqipëri personalisht. Unë e kam lajmëruar…
Çim Peka: E keni thënë këtë.
Arben Ahmetaj: Po po, e kam thënë. Po mirë, një pyetje e kam unë për zotin Dumani. Zoti Dumani e ka dëgjuar që fëmija im ka qenë nën kërcënim për rrëmbim? Unë e kam deklaruar, kam nxjerrë edhe aktin noterial të personit përgjegjës. A ka marrë ndonjëherë, meqë ka dashur indicie, a ka marrë ndonjëherë ndonjë mundim të pyesë? Unë i kam kërkuar kamerat e liqenit policisë, e liqenit artificial. I kam kërkuar kamerat, nuk m’i dha. Ja kam kërkuar edhe kompanisë private. Kishte frikë t’i më jepte për t’i identifikuar unë vetë personat. Lëre mua, te Rotondo e Nobis, aty ku jetoja me qira, më kanë kërcënuar direkt. Domethënë, pavarësisht personit, jemi duke folur për një ish-ministër, për një ish-zëvendëskryeministër.
Çim Peka: Këto i keni folur. Të kërcënime të reja keni folur për kërcënime me jetë gjatë këtij viti?
Arben Ahmetaj: Pra… Do vazhdojmë. Gjatë këtij viti ka shumë të reja. Ka një informacion shumë real nga burime shërbimesh për një tentativë për sekuestrim ilegal personi dhe këtu autoritetet janë të informuara dhe të njoftuara. Pra, ka pasur një plan brenda grupit kriminal që unë kam përmendur më lart, që e kanë diskutuar, deri në eliminim fizik. Patjetër, se ka qenë plani që në momentin një. Për sekuestrim ilegal personi nga këtu me demek unë kisha kaluar kufirin, pas kisha kaluar kufirin ilegalisht në Itali, në Itali do më kishte kapur karabinieria dhe mua do më çonin tek Altin Dumani për të mos dalë më i gjallë nga burgu. Sigurisht që kanë hequr dorë për tre arsye, tre arsyet s’janë të rëndësisë, të rëndësishme për shqiptarët. Është bisedë e bërë nga organizata kriminale. Është bisedë e bërë nga organizata kriminale. Po, kjo nuk vlen për shqiptarët, kjo ka të bëjë me mua. Tjetra është…
Çim Peka: Jo një sekondë, kjo, kjo vlen për mua sepse unë po e bëj intervistën. Fakti që çdo akuzë e juaja ka dalë ose çdo indicie juaj është, është certifikuar nuk do të thotë se gjithçka që thoni ju do vërtetohet. Këto që sapo thatë, se thatë është diskutuar, keni mundësi ta provoni?
Arben Ahmetaj: Do vijë koha…
Çim Peka: Tentativa për rrëmbimin tuaj.
Arben Ahmetaj: Do vijë koha patjetër, do vijë koha që edhe detajet do dalin në shesh për të gjitha këto. Janë tentuar të përdoren të gjitha format mafioze, kriminale kundër meje dhe kundër familjes time. Zoti Peka, është tentuar rrëmbimi i fëmijës tim kur ka qenë 1 vjeç e gjysëm. 1 vjeç e gjysëm. E kam deklaruar. Altin Dumani ka marrë ndonjë hap? ndonjë hap ka marrë? Në raport me mua apo ishte pjesë e urdhërit politik që unë të shkoja në burg dhe mos dilja i gjallë. E kam thënë në intervistën para një viti. Kam dyshime serioze që ka qenë plan eliminimi fizik, arrestimi im pa asnjë provë dhe pa asnjë rrezik për asgjë, për asgjë, për t’u eliminuar fizikisht.
Vijon…
