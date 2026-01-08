Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Zjarr i papritur përfshin tregun e rrobave në Tiranë, dëme të mëdha
Transmetuar më 08-01-2026, 19:49

Situatë alarmante te “5 Maji”: Zjarr i madh përfshin tregun e rrobave të përdorura në Tiranë

TIRANË – Një zjarr me përmasa të mëdha ka përfshirë mbrëmjen e sotme tregun e rrobave të përdorura në zonën e njohur si “5 Maji”, në kryeqytet, duke shkaktuar panik dhe ndërhyrje masive të shërbimeve zjarrfikëse.

Sipas informacioneve paraprake, flakët janë përhapur me shpejtësi, duke e bërë situatën serioze. Në vendngjarje kanë mbërritur rreth 30 forca zjarrfikëse dhe 6 automjete zjarrfikëse, të cilat po punojnë për izolimin dhe shuarjen e zjarrit.

Deri në këto momente, shkaqet e rënies së zjarrit dhe dëmet e shkaktuara nuk dihen, ndërsa autoritetet po vijojnë ndërhyrjen dhe vlerësimin e situatës.

Nuk raportohet për persona të lënduar, por zona mbetet nën monitorim për shkak të rrezikut të përhapjes së flakëve. Autoritetet pritet të japin informacion zyrtar në vijim.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

