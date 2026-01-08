Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Bie zjarr në tregun e rrobave të përdorura në Tiranë
Transmetuar më 08-01-2026, 19:47

TIRANË- Një zjarr ka rënë në tregun e rrobave të përdorura në “5 maji” në Tiranë.

Siç shihet edhe nga foto zjarri është i përmasave të mëdha, ndërkohë që ende nuk dihet shkaku i tij.

Në vendin e ngjarjes shkuan shërbimet zjarfikëse që po punojnë për lokalizimin dhe fikjen e flakëve.

Pamjet: noa.al

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

