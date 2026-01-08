Bie zjarr në tregun e rrobave të përdorura në Tiranë

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 08-01-2026, 19:47
TIRANË- Një zjarr ka rënë në tregun e rrobave të përdorura në “5 maji” në Tiranë.
Siç shihet edhe nga foto zjarri është i përmasave të mëdha, ndërkohë që ende nuk dihet shkaku i tij.
Në vendin e ngjarjes shkuan shërbimet zjarfikëse që po punojnë për lokalizimin dhe fikjen e flakëve.
Pamjet: noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd