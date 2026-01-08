Gramsh, tre persona të bllokuar në borë shpëtohen nga banorët dhe zjarrfikësit

Gramsh, 8 janar 2026 – Tre persona që kishin mbetur të bllokuar në dëborë në zonën malore të Gramshit janë shpëtuar falë ndërhyrjes së banorëve të fshatit Rovje dhe ekipeve të zjarrfikësve të Gramshit.
Bllokimi i tyre ishte shkaktuar nga era e fortë dhe trashësia e madhe e dëborës, që krijoi vorbulla të mëdha në zonën e njohur si “Ara e Dares”, duke penguar lëvizjen dhe orientimin.
Pas lokalizimit, personat u shoqëruan në banesat e tyre dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Autoritetet lokale vlerësuan rolin kyç të banorëve në përfundimin me sukses të operacionit shpëtimor në kushte të vështira atmosferike.
