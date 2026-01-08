Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Agravon situata në Durrës/ Protestuesit dhe dy deputetë të PD tentojnë të hyjnë në Bashki
Transmetuar më 08-01-2026, 18:31

Durrës, 8 janar 2026 – Dhjetëra banorë të Durrësit dolën sot në protestë për të shprehur pakënaqësinë ndaj menaxhimit të situatës pas përmbytjeve masive që kanë prekur qytetin.

Grupi i protestuesve marshoi nga rrethrrotullimi pranë burgut drejt Bashkisë së Durrësit, ku disa prej tyre, përfshirë deputetët e Partisë Demokratike, Oerd Bylykbashi dhe Arjan Ndoja, tentuan të hyjnë me forcë në ambientet e institucionit.

Protestuesit u shprehën se përmbytjet janë pasojë e keqmenaxhimit dhe abuzimeve me fondet publike, duke theksuar se dëmet materiale janë të konsiderueshme. Ata brohoritën slogane si “Durrësi, skenë e krimit” dhe “Shpallni gjendjen e emergjencës”, duke kërkuar veprime të menjëhershme nga autoritetet.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...