Përmbytjet, banorët dalin në protestë në Durrës

Durrës, 8 janar 2026 – Dhjetëra banorë kanë dalë në rrugët e Durrësit për të protestuar kundër situatës së përmbytjeve që ka prekur qytetin.
Protestuesit nisën marshimin nga rrethrrotullimi pranë burgut dhe vazhduan drejt bashkisë së Durrësit, duke brohoritur thirrje si “Durrësi, skenë e krimit” dhe “Shpallni gjendjen e emergjencës”.
Sipas tyre, përmbytjet janë pasojë e keqmenaxhimit dhe abuzimeve me fondet dhe jo thjesht një fatkeqësi natyrore.
