Macron kritikon SHBA-të: ‘Agresivitet neokolonial, largohen nga aleatët dhe rregullat ndërkombëtare’

8 janar 2026 – Presidenti francez, Emmanuel Macron, ka lëshuar kritika të ashpra ndaj Shteteve të Bashkuara, duke i akuzuar për “agresivitet neokolonial” që dëmton marrëdhëniet me aleatët dhe shkel rregullat ndërkombëtare.
Gjatë fjalimit të tij vjetor para ambasadorëve francezë, Macron theksoi se Uashingtoni po largohet nga angazhimet e përbashkëta ndërkombëtare dhe se institucionet globale po funksionojnë gjithnjë e më pak. Ai e cilësoi këtë si një formë “imperializmi të ri” dhe theksoi nevojën për një rikthim të fuqishëm te diplomacia e Kombeve të Bashkuara.
Macron u shpreh se Evropa duhet të jetë më e fortë dhe e pavarur, veçanërisht në sektorin e teknologjisë. Ai bëri thirrje që vendet evropiane të mbrojnë tregun e tyre digjital dhe të krijojnë një “mburojë demokratike” kundër ndërhyrjeve të jashtme.
Mesazhi i tij ishte i qartë: Evropa, me 450 milionë banorët e saj, duhet të veprojë si një fuqi e bashkuar ekonomike, duke favorizuar tregtinë brenda kontinentit dhe duke thjeshtuar tregun e kapitaleve, për të mos mbetur thjesht një spektatore në përplasjen mes fuqive të mëdha.
